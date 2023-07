Le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) a ordonné la suspension des courtiers Christine Girouard et Jonathan Dauphinais-Fortin, mercredi, jusqu’à ce qu’une décision finale intervienne sur la plainte disciplinaire pour leurs infractions présumées.

Ils ont mis en place un stratagème frauduleux visant à inciter des acheteurs à bonifier leur promesse d'achat initiale, notamment en soumettant une promesse d'achat bidon à des vendeurs.

La preuve recueillie par le syndic de l'OACIQ est jugée «suffisante» pour suspendre les permis des deux courtiers basés à Repentigny, dans Lanaudière, jusqu'à ce que le comité de discipline, entité indépendante de l'OACIQ en vertu de la Loi sur le courtage immobilier, tranche dans le dossier de leur plainte disciplinaire.

La sanction ultime pourrait être une suspension permanente, rappelle l'OACIQ dans un communiqué relayé jeudi.

«La protection du public ainsi que la gravité des infractions reprochées dictaient une intervention urgente et nous sommes satisfaits que le comité de discipline se soit rangé aux arguments du syndic», s'est réjouie Me Caroline Champagne, vice-présidente de l'encadrement à l'OACIQ.

«Les consommateurs qui croient avoir été lésés par des manoeuvres frauduleuses commises par un titulaire de permis de courtage immobilier peuvent faire une demande d’indemnisation par le Fonds d’indemnisation du courtage immobilier.» - Me Caroline Champagne, vice-présidente de l'encadrement à l'OACIQ

Mme Girouard et M. Dauphinais-Fortin ne peuvent pas actuellement effectuer d'actes de courtage immobilier tels que solliciter de la clientèle ou faire visiter des propriétés. Ils ont fait l’objet d’une enquête de l’OACIQ après avoir été licenciés par RE/MAX D’ICI. Selon La Presse, dans au moins un cas, Mme Girouard et M. Dauphinais-Fortin ont demandé à un ami de soumettre une offre très basse pour effrayer un acheteur potentiel et le pousser à surenchérir inutilement de 40 000$.

Mme Girouard est l'une des vedettes de l'émission de téléréalité Numéro 1.