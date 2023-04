La Société de transport de Montréal (STM) et la Ville de Montréal ont dévoilé mercredi les détails du fonctionnement du transport collectif gratuit pour les usagers de 65 ans et plus, service qui entrera en vigueur le 1er juillet 2023.

Ces usagers pourront se déplacer gratuitement dans la zone A du réseau de la STM qui correspond à l'agglomération de Montréal, que ce soit en autobus, en métro, en transport adapté, en train de banlieue ou via le REM, en se munissant d'un titre GRATUITÉ 65+ sur leur carte OPUS. Ils peuvent déjà se procurer ce titre, qui est valide jusqu'à 24 mois, tout dépendant de la date d’expiration de la carte OPUS.

«Cet incitatif encouragera plus de gens à utiliser le transport collectif et pourrait aussi avoir un effet de levier pour augmenter la fréquentation de la clientèle, sans nécessairement augmenter la pression pendant l’heure de pointe», explique Éric Alan Caldwell, président du conseil d’administration de la STM.

Adoptée dans le bugdet 2022-2023 de la Ville de Montréal, cette mesure a pour objectif d'aider les personnes aînées à lutter contre l’inflation et d'améliorer leur qualité de vie. Elle devrait coûter 24 M$ dès la première année.

«En offrant la gratuité du transport collectif aux 65 ans et plus, on veut faciliter leurs déplacements, mais surtout briser leur isolement et les encourager à rester en ville. [...] La gratuité du transport collectif leur permettra de continuer de participer pleinement à la vie montréalaise, tout en créant un incitatif supplémentaire pour utiliser le transport collectif», souligne la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Voyez le reportage d'Emmanuel Leroux-Nega dans la vidéo qui accompagne ce texte.

«Les gens comme moi, on est payé, mais de temps en temps on se justifiait pour prendre le métro au lieu de la voiture. Maintenant, il n'y a plus aucune raison de prendre la voiture», a expliqué un usager en entrevue à Noovo Info. «On est dans un mouvement pour l'environnement et je pense que ça va faire une différence.»

Comment obtenir le nouveau titre GRATUITÉ 65+?

Les personnes ayant une carte OPUS avec photo doivent se présenter avec une preuve de résidence valide à une station de métro de Montréal ou à une billetterie métropolitaine en zone A ou au Terminus STM Fairview Pointe-Claire pour y charger le titre.

Pour celles qui n'ont pas de carte OPUS, elles devront remplir le formulaire d’obtention d’une carte avec photo et se présenter avec une preuve de résidence valide à une station de métro, ou au studio photo, ou à une billetterie métropolitaine en zone A ou au Terminus Fairview Pointe-Claire. Les personnes concernées devront payer les frais d’émission de la carte, élevés à 15$.

Les personnes âgés admises déjà au transport adapté n'ont rien à faire. Elles devront simplement présenter leur carte avant chaque déplacement. Lors de la réservation du déplacement en zone A, la STM vérifiera les informations au dossier du client pour qu'il puisse bénéficier du service gratuit. Les clients du transport adapté souhaitant utiliser gratuitement les transports en commun devront se procureur le titre Gratuité 65+ sur sa carte OPUS avec photo.

Une campagne de communication à cet effet sera également déployée sur les réseaux sociaux et dans réseau de la STM. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site web de la STM.

Avec les informations d'Emmanuel Leroux-Nega, Noovo Info