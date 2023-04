Des aînés de la Résidence Mont-Carmel à Montréal ont recueilli plus de 100 000 $ de la part de donateurs pour poursuivre leur lutte juridique contre leur propriétaire Henry Zavriyev. Sa société, le Groupe LRM, a envoyé un avis d’éviction aux 200 locataires en janvier 2023.

L’objectif de la campagne GoFundMe était de recueillir 50 000 $. Cet objectif a donc été plus que doublé.



«Nous transférons les fonds directement sur le compte bancaire des résident.e.s du Mont-Carmel. Ces fonds serviront à payer les divers frais juridiques», est-il écrit sur la page de la campagne.

«Plusieurs d’entre nous avons voué notre vie à nous battre pour défendre les droits des plus vulnérables. Nous ne nous laisserons pas évincer aussi facilement», dit-on sur la page web.

«Nous avons intenté des recours judiciaires pour défendre nos droits et faire en sorte que cette cause fasse jurisprudence en faveur des locataires vivant dans les RPA.» - Extrait de la page «Refusons de jeter nos aîné.e.s à la rue» sur GoFundMe

Surnommé «les évincés», ce groupe de résidents est au cœur de démarches judiciaires et d’efforts contre Zavriyev, qui tente de les chasser afin de rénover leur immeuble, pour ensuite le relouer ou le revendre à fort prix. Leur combat fait l’objet d’un documentaire (Évincés: les aînés contre-attaquent) co-réalisé par Noémi Mercier et Alexis Chartrand pour le compte de Noovo Info qui doit prendre l’affiche sur la plateforme d’écoute en continu Crave le 3 mai prochain. L’enquête sera ensuite disponible sur Noovo.ca et Noovo.Info le 12 mai.

Suzanne Loiselle et Marie-Paule Lebel, qui sont des locataires du Mont-Carmel, étaient accompagnées de Noémi Mercier à l’émission Tout le monde en parle diffusée sur les ondes de Radio-Canada dimanche pour donner plus de détails sur leur lutte contre Henry Zavriyev, qui juge que cette lutte ne concerne qu’un comité de sept personnes, selon des propos obtenus par la journaliste dans un entretien organisé au bout de nombreux appels.

Dans le documentaire, Noémi Mercier emmène le public dans les coulisses de cette résistance d’aînés du centre-ville de Montréal, dirigée par un comité de résidents déterminés à conserver leur milieu de vie et dont l’intention est de se battre jusqu’au bout contre Henry Zavriyev, qui a engrangé des millions de dollars en faisant l’acquisition de dizaines d'immeubles à logements dans la région de Montréal. Le résultat se veut un portrait intimiste et bouleversant de la réalité des rénovictions.

Note de la rédaction: La chaîne Noovo, média Noovo Info et la plateforme Crave appartiennent à Bell Média, filiale de BCE. La version initial de cet article mentionnait un comité de six personnes, alors qu'il s'agit en fait d'un comité de sept personnes. Pour plus d’information, consultez les normes éditoriales de Noovo Info.