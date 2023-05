Les Francos de Montréal ont dévoilé mercredi la programmation gratuite de leur 34e édition. La légende de la musique québécoise Robert Charlebois assurera la soirée de clôture du festival, qui se déroulera du 9 au 17 juin au Quartier des spectacles.

Le rappeur Fouki ouvrira le bal le 9 juin prochain et invitera les spectateurs dans son univers «égayé» de couleurs vives, indiquent les organisateurs de l’évènement par voie de communiqué.

Des gros noms de la musique francophone d’ici et d’ailleurs seront également de la partie, alors que le chanteur et rappeur algérien Soolking foulera les planches de la Scène Bell. Roxane Bruneau, Cœur de Pirate, Lisa Leblanc, Loud et Les Louanges complètent la programmation principale des Francos de Montréal.

Le Quartier des spectacles présentera au total plus de 100 concerts gratuits cet été, dont la célèbre chanteuse québécoise Martine St-Clair le 16 juin prochain sur la Scène Loto-Québec. Dumas, Ariane Roy et Jay Scott seront aussi de la partie.

Du talent à l’échelle internationale

Les Francos de Montréal ont par ailleurs annoncé l’arrivée d’une nouvelle scène internationale dans le but d’accueillir davantage d’artistes provenant de l’extérieur du pays.

«Les fans de pop seront ravi·es de retrouver ou de découvrir le sulfureux Pierre de Maere, de même que les sensations dansantes et colorées Julien Granel, Mara et Social Dance», souligne-t-on.

Le festival a dévoilé en avril dernier sa programmation en salle. Des artistes expérimentés, dont Daniel Bélanger, se succèderont sur les scènes intérieures du Quartier des spectacles.

Note de la rédaction: Les Francos de Montréal sont présentées par Bell. La chaîne Noovo et le média Noovo Info appartiennent à Bell Média, filiale de BCE.