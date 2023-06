La Ville de Montréal a dévoilé jeudi son plan d'action pour répondre aux enjeux sociaux-économiques du Village, alors que les travailleurs et les autres résidents du quartier sont plutôt mitigés face à ces nouvelles mesures.

Animation supplémentaire, aménagement revampé, ajout d’escouades spécialisées: la Ville de Montréal ajoute de nombreuses mesures à celles déjà en place afin d’aider cet emblématique quartier de l’arrondissement Ville-Marie à reprendre son souffle.

Au coeur de sa stratégie, la Ville souhaite d'abord prioriser la cohabitation sociale et la sécurité dans le secteur. Depuis février dernier, elle a mis en place une «cellule de crise multipartite». Selon ces chiffres, une vingtaine d’actions ont été déployées et sont toujours en cours pour «répondre aux enjeux les plus critiques».

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, affirme que cette nouvelle stratégie prend en compte toutes les préoccupations et les aspirations des résidents du Village.

«On a mobilisé tout l’écosystème pour aider le Village à se relever de la fracture qui a été laissée depuis la pandémie. [...] Ce travail continu reste prioritaire. En plus de la sécurité, l’avenir d’un quartier doit se planifier en prenant en compte l’aménagement urbain, l’offre culturelle et la vitalité commerciale, qui se reflètent aussi dans les actions prévues. Néanmoins, les besoins en santé et en services sociaux restent importants et c’est pourquoi on continue de mobiliser tous nos partenaires», a lancé Mme Plante.

Plus précisément, on compte sur l’addition d’une équipe experte en relations interculturelles dans le secteur de la place Émilie-Gamelin pour consolider les relations des différentes populations qui fréquentent l’endroit.

Une nouvelle escouade d’intervention spécialisée en prévention des violences sexuelles patrouillera aussi le parc Émilie-Gamelin. Cette équipe aura notamment pour mandat d’effectuer du repérage de situation de violence ou de harcèlement.

«On ne lâchera pas» -Valérie Plante, la mairesse de la Ville de Montréal et de l’arrondissement de Ville-Marie

La création d'un comité de travail

De plus, la métropole compte créer prochainement un comité de travail pour le Village. Il sera composé d'acteurs du secteur et d'un porte-parole de la future association citoyenne du secteur, dit-on. Leur travail sera de collaborer avec plusieurs partenaires afin de réaliser les projets culturels, sociaux et économiques tout en respectant les besoins du milieu et l’identité du Village.

«La création d’une structure de gouvernance dédiée au Village permettra de rallier tous les acteurs du milieu autour d’une vision claire et porteuse. Pour outiller ce comité, chargé de soutenir la réalisation des actions de la stratégie collective pour le Village, nous financerons le poste d’une ressource qui veillera au bon déroulement des activités», a fait savoir Robert Beaudry, le conseiller du district de Saint-Jacques.

Voyez l'entrevue de Robert Beaudry au bulletin Noovo Le Fil 17 dans la vidéo qui accompagne ce texte.

Autres projets prévus



Évalués de façon préliminaire à plus de 100M$, des travaux de réfection de la rue Sainte-Catherine Est sont également prévus pour redonner une seconde vie au secteur. La Ville compte mettre en place une stratégie de mitigation pour réduire les nuisances pendant le chantier.

Il y aura aussi le déploiement d’un plan distinct pour le nettoyage du Village, qui prévoit, entre autres, la bonification de la «brigade propreté».

La Ville de Montréal et l'arrondissement de Ville-Marie se sont engagés dans plusieurs projets dans le cadre de cette stratégie:

le financement d’une permanence pour le comité de travail et la constitution d’une association citoyenne;

la création d'un fonds dédié aux initiatives socioéconomiques dans le Village;

la réalisation d'œuvres signatures qui contribueront à revitaliser le secteur;

le financement d’aménagements et d’activités estivales et hivernales;

la création d’une œuvre de commémoration, de sensibilisation, d’expression culturelle et de soutien communautaire qui sera définie avec les partenaires du milieu;

la poursuite de financement du projet d’habillage des locaux vacants;

le soutien à la création d’un centre communautaire LGBTQ+.

La Ville en est venue à prendre ces actions au terme de la phase initiale des consultations du Forum du Village, réunissant les acteurs du milieu communautaire, institutionnel et économique. Les coûts précis reliés à ces nouvelles ressources ne sont pas précisés

«La Société de développement commercial (SDC) du Village salue la mobilisation de l’arrondissement de Ville-Marie et de la Ville de Montréal, des différents paliers de gouvernement ainsi que des acteurs du milieu pour réaffirmer l’importance du Village comme refuge et lieu d’émancipation crucial pour les communautés de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres, mais également comme moteur de développement social, économique, culturel, touristique et immobilier», a ajouté Gabrielle Rondy, la directrice générale de la SDC du Village.

À la suite de cette annonce, la députée solidaire de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Manon Massé, a offert également son «entière collaboration au déploiement de cette stratégie».

«Quand on vit une crise, l’important c’est de travailler ensemble et que tout le monde soit mis à contribution! [...] Je crois toutefois que la Ville de Montréal devra fournir des efforts considérables pour inclure les personnes marginalisées qui doivent faire partie de l’équation», a-t-elle réagi par communiqué.

«Lorsque les gens n’arrivent plus à se loger, à se nourrir adéquatement, à se faire soigner, ça fait des ravages et le Village en vit les conséquences.» -Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire.

Elle a également lancé un appel au gouvernement du Québec pour donner un coup de pouce en matière de logements sociaux pour les plus vulnérables.

«Je fais appel à la CAQ qui doit se ressaisir, donner un grand coup en matière de logements sociaux et répondre aux cris d’alarme répétés des groupes communautaires qui accompagnent nos concitoyens. Ça fait longtemps qu’ils demandent du financement récurrent et un lieu de repos où les gens intoxiqués sont accueillis sans jugement et avec les interventions appropriées», a affirmé la porte-parole de Québec solidaire.

Un accueil mitigé par les travailleurs et résidents du Village

Ce nouveau plan présenté par l'administration Plante a reçu un accueil plutôt tiède par des travailleurs et autres résidents du quartier.

En effet, la situation est à ce point problématique que certains tenanciers de resto-bar menacent de fermer leurs terrasses. Une manifestation est par ailleurs organisée le 4 juillet prochain, afin de démontrer aux «élus municipaux la volonté de changements» dans le Village.

Christian Généreux, l'un des organisateurs de la marche, souligne que les propositions de la Ville sont un «bon départ», mais que le Village nécessite un véritable «coup de barre». «Lorsque des commerces menacent de fermer leurs terrasses, ce qui est leur vache à lait, on a un gros problème», souligne M. Généreux. «Bravo au premier pas qui est fait, mais on demande beaucoup plus pour revitaliser le Village».

Le chef de l’Opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal, Aref Salem, déplore d'ailleurs l'inaction de la Ville face à la situation depuis plusieurs années.

«Il est inadmissible qu’il ait fallu que des commerçants fassent une grève de leur terrasse pour que la mairesse s’attarde à la situation dans le Village. C’est d’autant plus déplorable qu’on parle de l’arrondissement qu’elle gouverne depuis six ans. La vision présentée est un premier pas, mais nous sommes sceptiques qu’elle suffira à donner le coup de barre qui s’impose», a-t-il lancé.

«Aucune mesure à court terme n’a été présentée pour répondre aux besoins des personnes vulnérables.» - Aref Salem, chef de l’Opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal

Les travailleurs et autres propriétaires d’établissement en ont marre du grabuge causé par certaines personnes près de leurs établissements. Ceux-ci réclament des changements rapides pour améliorer la situation du Village.

À VOIR | «Je suis tanné»: des commerçants préoccupés par ce qu'il se passe devant un hôtel du Village

Noovo Info a récemment rapporté que des personnes intoxiquées importunent régulièrement des clients d’un commerce du Village.

«Les escouades si c’est fait vraiment ça serait mieux. Mais il faut qu’elles soient présentes», lance Michel Lachance qui est serveur au Rocky Bar depuis 21 ans, lors d’une entrevue accordée à Noovo Info. «Depuis vendredi passé, j’ai vu deux escouades policières et deux cadets se promener sur la rue Sainte-Catherine. Je suis ici de 8h à 17h. Où sont-elles? C’est à se le demander», questionne-t-il.

«Depuis la pandémie, l’itinérance et la toxicomanie ont pris le dessus sur la rue Sainte-Catherine», se désole M. Lachance qui soutient ne pas avoir remarqué de changement malgré les efforts déployés par la ville pour enrayer ces problèmes. «Trois [équipes supplémentaires], pourquoi ne pas en mettre six ?», conclut le serveur d’expérience.

À VOIR | Une femme intoxiquée s'en prend aux clients d'un restaurateur du Village

-Avec les informations de Véronique Dubé pour Noovo Info