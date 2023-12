Missi et Taj sont arrivés.

Le zoo Ecomuseum de Sainte-Anne-de-Bellevue, dans l'ouest de l'île de Montréal, a annoncé mercredi l'arrivée de deux loutres de rivière à temps pour les Fêtes.

Ceci est une traduction d'un texte de CTV News Montreal.

À la suite du décès de Pika le 24 août, l'habitat des loutres du zoo extérieur était inoccupé pendant que des équipes effectuaient des travaux de rénovation et de restauration.

Pika a succombé à un arrêt cardiaque après avoir été placé sous anesthésie.

C'est un peu un retour aux sources pour Taj, qui est le fils de Najoua, une ancienne résidente de l'Ecomuseum.

Elle est partie en 2019 parce qu'elle ne s'entendait pas avec Pika, qui était «plus solitaire», selon le zoo.

«Le caractère individuel de la loutre de rivière peut aller du très social à la solitude totale », a expliqué l'Ecomuseum via un communiqué de presse.

Après la mort de Pika, le personnel du zoo a rénové et amélioré l'habitat en nettoyant à fond l'espace de vie et l'étang et en réaménageant les espaces verts et les plages de sable.

En outre, quelques réparations ont été effectuées.

«Les loutres ayant vécu dans l'espace de vie au cours des dernières années, elles avaient pris l'habitude ludique d'arracher l'isolation des fenêtres, ce qui a également été revu», a expliqué Sarah Prince-Robin, directrice de la communication de l'écomusée. «Espérons que ces nouvelles loutres ne seront pas confrontées au même jeu.»

Missi, une femelle de 9 ans, rejoint Taj, plus sociable.

Le zoo précise que Taj et Missi ne participeront pas aux activités éducatives, telles que le petit-déjeuner avec les loutres, pendant plusieurs semaines, le temps qu'ils s'acclimatent à leur nouvel espace de vie et qu'ils se familiarisent avec les équipes vétérinaires et de soins aux animaux.

«Cependant, elles sont déjà pleinement actives et peuvent être observées par les visiteurs», a précisé le zoo. «Notre équipe éducative et nos guides naturalistes seront à la disposition des curieux pour répondre à leurs questions, en particulier pendant les fêtes de fin d'année où le zoo proposera un certain nombre d'activités spéciales.»

Quelques faits sur les loutres de rivière: