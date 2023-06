Les automobilistes sont invités à restreindre ou prévoir leurs déplacements lors de cette fin de semaine à Montréal, alors que le Grand Prix du Canada se déroulera du 16 au 18 juin 2023.

En raison du fort volume de circulation anticipé à partir de vendredi matin, la Ville de Montréal recommande à la population de faire du télétravail, d'utiliser les transports en commun ou les vélos BIXI pour se déplacer au centre-ville, sur le site du Grand Prix, aux Francos ou à La Ronde. Entre 90 000 et 120 000 personnes sont en effet attendues par jour sur le site du Grand Prix.

Pour plus de détails, voyez le récapitulatif d'Emmanuel Leroux-Nega dans la vidéo qui accompagne ce texte.

Étant donné que le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera partiellement fermé, il y a aura un fort achalandage sur les ponts reliant Montréal à la Rive-Sud.

Les 15, 16, 17 et 18 juin, la circulation sur le pont de la Concorde sera restreinte à certains invités accrédités par le Grand Prix. Aucune circulation de transit ne sera autorisée sur le chemin Macdonald reliant le pont Jacques-Cartier au pont de la Concorde.

Les taxis devront emprunter le pont Jacques-Cartier pour aller sur les îles Notre-Dame et Sainte-Hélène. Plus de 400 taxis et 120 navettes circuleront en continu pendant la fin de semaine sur le site du Grand Prix.

Privilégiez le transport en commun plutôt que l'auto

Des mesures sont prévues afin de faciliter les déplacements en transport en commun, qui devraient permettre d'éviter les congestions sur les routes.

La Société de transport de Montréal (STM) a prévu d'augmenter la fréquence de passage des trains du métro et d'ajouter du personnel supplémentaire dans les stations les plus touchées. Les utilisateurs sont invités à acheter leur titre de transport à l’avance afin d'éviter les files d'attente.

Rappelons que les places de stationnement disponibles sur l’île Sainte-Hélène sont très limitées et ne représentent qu’un potentiel d’accueil pour seulement 2% de la clientèle attendue pendant la fin de semaine, selon la Ville.