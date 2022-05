Le Festival International de Jazz de Montréal reprend d’assaut le centre-ville, cet été.

En partenariat avec le Groupe Banque TD et Rio Tinto, cette 42ème édition se déroulera du 30 juin au 9 juillet 2022 au centre-ville de Montréal.

Un mois avant le lancement officiel, le Festival a présenté ses dernières nouveautés alors que la programmation a déjà été dévoilée en mars dernier.

Plusieurs scènes seront montées dans le quartier des spectacles.

Club Montréal TD

Le Club Montréal TD sera situé sur l’Esplanade de la Place des Arts et offrira une ambiance urbaine, colorée et décontractée.



Aperçu du Club Montréal TD | Crédits photo: Festival de Jazz de Montréal

Chaque jour, cet espace présentera deux à trois spectacles gratuits d’artistes, dont Fernie, Emma Beko, Suuns et Chiiild. Sur place, vous pourrez déguster les plats faits par un restaurateur connu sur la scène culinaire montréalaise avec une boisson 100% locale.

Rappelons que la grande scène de la Place des Festivals accueillera de grands noms locaux et internationaux comme Clay & Friends, The Roots, Tash Sultana, Kamasi Washington, et plus encore.

Studio TD

Anciennement connu sous le nom de L’Astral, le Studio TD vous ouvrira ses portes pour offrir deux séries de concerts gratuits chaque soir. Ne manquez pas les artistes Marianne Trudel & John Hollenbeck, Julian Lage Trio featuring Scott Colley & Dave King, Louis Cole Big Band et plus encore.



Aperçu du Studio TD | Crédits photo: Festival de Jazz de Montréal

«La musique a ce pouvoir extraordinaire de nous rassembler, de nous unir, de nous faire vibrer. Ainsi, après deux années difficiles, nous sommes heureux de contribuer à réunir, au cœur de Montréal, les artistes de jazz et leur public, et de leur permettre de vivre de grands moments ensemble», a déclaré Sylvie Demers, présidente de la direction Québec du Groupe Banque TD.

Les séries Entrée libre TD présenteront les artistes de l’heure de la planète jazz. L’entrée est gratuite sur la base du premier arrivé, premier servi.

Fabrique Musicale Rio Tinto

Installé sur la rue Sainte-Catherine, la Fabrique Musicale Rio Tinto sera un espace coloré, festif, interactif et inclusif, pour tous les âges. Sous le thème «notre corps: une fabrique à musique», les différentes activités proposées permettent d’explorer la relation du mouvement du corps avec la musique.

Aperçu du Studio TD | Crédits photo: Festival de Jazz de Montréal

«Aucun événement culturel ne représente mieux la joie de vivre des Montréalais que le Festival de Jazz. C’est avec un immense plaisir que nous le retrouverons dans toute sa splendeur, avec son impressionnante brochette d’artistes d’ici et d’ailleurs, ses passionnés de musique et ses activités accessibles aux petits et grands», a souligné Ivan Vella, chef de la direction de Rio Tinto Aluminium.

Ailleurs sur le site

Situé au coin de Sainte-Catherine et Jeanne-Mance, la scène Rio Tinto accueillera une programmation aux influences variant entre le nu soul, le R&B, le jazz, le fusion et le folk.

Le Pub La Traversée Molson Export sera l'endroit parfait pour manger et décompresser. Situé sur l’esplanade Tranquille, il offrira un apéro Jazz Molson Export à 17h avec des artistes comme Sonia Johnson, Little Animal! et un Jazz Time Molson Export à 20h et 22h avec des performances 100% jazz dont Christian Sands et Gunhild Carling.



Aperçu du Pub La Traversée Molson Export | Crédits photo: Festival de Jazz de Montréal

En partenariat avec Rogers, la scène Blues du Festival accueillera notamment Justin Saladino Band, Ben Racine Band avec invitée Dawn Tyler Watson, Endrick & The Sandwiches et plus encore.

«Rogers est très heureuse de s’associer à cet événement culturel de retour dans son format traditionnel tant attendu des Québécois. Nous sommes fiers de pouvoir ‘‘Faire Jazzer’’ les Montréalais au rythme des artistes qui feront vibrer notre ville pendant les dix jours du festival», a affimé Édith Cloutier, la présidente Régionale de Rogers Québec.

Située au coin du boulevard De Maisonneuve et de l’Avenue du Président-Kennedy, la scène Loto-Québec rassemblera d'autres artistes internationaux.

Voyez un apercu du site ci-contre | Crédits photo: Festival de Jazz de Montréal



Aussi, le Festival a annoncé l'ajout de nouveaux spectacles et artistes dans la programmation des scènes extérieures.

Découvrez la programmation complète du Festival de Jazz de Montréal juste ici.