La rue Wellington à Montréal a connu une augmentation significative de sa popularité dans les dernières années. Les vendeurs et locataires de longue date affirment que le marché immobilier est en plein essor, et certains estiment que c'est une mauvaise nouvelle pour les commerçants de la rue.

Ce texte est une traduction de CTV News Montreal.

«Ce n'est rien de nouveau. J'ai vu cela dans les années 1990 sur le boulevard Saint-Laurent», a indiqué Sterling Downey, conseiller municipal de Verdun.



Et tout comme dans les années 90, il est possible que les petites entreprises doivent déménager pour trouver des locaux plus abordables ailleurs, explique-t-il. «Les gros acteurs peuvent se permettre d'acheter des biens immobiliers, mais ce sont les petits entrepreneurs qui ont construit le caractère et l'épine dorsale de cette communauté et de cette rue... Ce sont eux qui doivent aller ailleurs et trouver un autre endroit pour diriger leur entreprise. »

L'année dernière, la rue Wellington a été élue «la rue la plus cool du monde» par 20 000 lecteurs de Time Out. En août, le magazine a vanté la rue pour ses «nombreux bars, cafés branchés et lieux adaptés aux familles». «Ajoutez un service de tuk-tuk et une plage de sable en plein milieu, et vous voilà sur la rue Wellington à Montréal», lit-on dans l'article publié le 25 août 2022.

Mais quel est le prix de ce quartier «branché»? Le restaurant Well, un petit restaurant pour brunch situé à quelques pas du métro, a été l'une des victimes.

Ouvert en 2017, il a fermé il y a quelques semaines lorsque le propriétaire a demandé une augmentation de loyer de presque 100%, selon le propriétaire du restaurant.

«C'était pratiquement le double du loyer de l'année dernière», a affirmé le propriétaire Peter Simard. Il dit qu'il a déménagé à Verdun pour profiter de l'emplacement, et comprend que les tarifs augmentent.

«Les hypothèques augmentent aussi pour eux, et les taux d'intérêt augmentent pour tout le monde», a-t-il ajouté. Néanmoins, il estime que certains propriétaires profitent de l'engouement pour demander plus d'argent à leurs locataires.

La députée de Québec solidaire à Verdun affirme que son parti veut des changements dans la loi.

«D'abord, avoir un registre pour tous les baux», a précisé Alejandra Zaga Mendez à CTV, en exposant le plan de son parti pour protéger les petites entreprises de la région. «La deuxième chose que nous proposons est de normaliser les baux, car à l'heure actuelle, chaque type d'entreprise a son propre type de bail.»

L'arrondissement travaille avec des groupes d'entreprises locaux sur des solutions, et le conseiller municipal Downey dit que l'administration Plante travaille sur sa propre solution - et le temps presse.

«Nous n'en sommes pas encore au point de catastrophe, mais, et c'est ce qui me fait vraiment peur, ça a commencé», a-t-il souligné. «Quand quelque chose commence, il est très difficile de faire marche arrière.»

«Il faut s'y attaquer immédiatement avant que nos villes ne deviennent des villes fantômes», a-t-il ajouté.

-Un texte de Derek Conlon pour CTV News Montreal-