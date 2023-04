Une photo de Tupac, une guitare et un poulet entier sont parmi les articles laissés par les passagers dans les voitures des chauffeurs Uber au Québec, qui serait la province où on oublie le plus de choses dans les taxis au Canada.

Dans le rapport annuel des objets perdus d'Uber, Montréal a été classée au premier rang des villes du pays à ce chapitre, alors que plusieurs clients y ont laissé des sacs, des téléphones, des articles vestimentaires et des produits de vapotage à la fin de leur course.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Le rapport liste Hamilton au deuxième rang de ce classement, alors que plusieurs passagers ont réalisé qu’ils avaient laissé quelque chose derrière eux. Vancouver, Edmonton et Kitchener-Waterloo complètent le top 5 des villes les plus «oublieuses».





Cependant, lorsqu'on calcule en fonction de la proportion de population, Montréal ne serait pas la ville avec les citoyens qui ont le plus la tête ailleurs.

Au Québec, le classement serait le suivant:

Gatineau Sherbrooke Trois-Rivières Québec Montréal

Le moment où les oublis sont le plus fréquents est le dimanche à 18h, et, sans surprise, le jour où les oublis surviennent le plus de l'année est le 1er janvier.

Voici les articles les plus souvent oubliés au Québec:

Vêtements Sac Téléphones Écouteurs Bijoux Portefeuilles Ordinateurs Montres Vapes Parapluies

Un passager d'Uber à Calgary a déjà laissé un dentier, quelqu'un à Toronto a oublié sa table de ping-pong et à Winnipeg, quelqu'un a oublié de prendre son poêle avant de quitter la voiture.

Un passager d'Hamilton a laissé derrière lui sa couverture de Yoda, dans Star Wars.

Ce qu'il faut faire si vous avez oublié quelque chose dans un Uber

Si vous avez laissé quelque chose dans un Uber, voici ce qu’il faut faire:

Appuyez sur «Vos voyages» et sélectionnez celui où vous avez laissé quelque chose derrière vous

Faites défiler vers le bas et appuyez sur «Trouver un objet perdu»

Appuyez sur «Contacter le chauffeur à propos de l'objet perdu»

Appuyez sur soumettre

Si vous avez perdu un téléphone, entrez plutôt le numéro de téléphone d'un ami sur un ordinateur ou un autre appareil.