Les ventes de propriétés résidentielles dans le Grand Montréal ont augmenté de 9 % en septembre par rapport au même mois l'an dernier, a révélé jeudi l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec.

Un total de 2738 propriétés ont changé de mains dans la région le mois dernier, alors qu'elles avaient été 2514 un an plus tôt, a indiqué l'association.

Précisément, il s'est vendu en septembre 1391 maisons unifamiliales, comparativement 1324 à la même période l'an dernier, 1068 condominiums, comparativement à 944 en septembre 2022, et 276 plex, comparativement à 245 un an plus tôt.

Le nombre d'inscriptions actives s'est établi à 16 398 en septembre, en hausse de 10 % par rapport aux 14 916 inscriptions de septembre 2022.

Les nouvelles inscriptions pour le mois ont diminué de 2 %, à 5872, après s'être dénombrées à 5984 pour le même mois l'an dernier.

Le prix médian d'une maison unifamiliale était de 549 000 $ en septembre à Montréal, en hausse de 3 % par rapport à l'année dernière, tandis que le prix médian d'une copropriété était de 402 000 $, en hausse de 6 %.

Le prix médian d'un plex — soit un immeuble de deux à cinq logements — était de 730 000 $, en hausse de 7 % par rapport à l'année dernière.

Les mises en chantier de logements au ralenti à Montréal

Pendant ce temps, les mises en chantier de nouveaux logements n’augmentent pas pour autant à Montréal. La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a rapporté jeudi que les nouvelles constructions ont augmenté de 2% au Canada pendant le premier semestre de 2023 par rapport à l’année précédente, mais diminué de 58% à Montréal.

Selon la SCHL, la situation dans la métropole québécoise contraste avec celle des autres grandes villes canadiennes.

«Les immeubles mis en chantier à Toronto et à Vancouver étant de grande taille, l'étape de leur planification est longue», a commenté Kevin Hughes, économiste en chef adjoint à la SCHL, dans un communiqué. «Ainsi, les mises en chantier dénombrées récemment dans ces villes sont le résultat d’un processus qui a commencé lorsque les conditions de financement et de construction étaient beaucoup plus favorables.»

«À Montréal, l'activité reflète mieux le contexte actuel difficile, marqué notamment par la hausse des coûts de financement et de construction.» - Kevin Hughes, économiste en chef adjoint à la SCHL

La construction de jumelés (-72%) et de maisons en rangée (-76%) a fortement ralenti à Montréal depuis le début de l’année, mais les ralentissements sont aussi marquants pour les mises en chantier de maisons individuelles (-54%) et d’appartements (-57%).

Mises en chantier par type de logement à Montréal, premier semestre de 2023

Maisons individuelles: 488

Jumelés: 96

Maisons en rangée: 139

Appartements: 5204

Source: SCHL

Avec de l'information de Guillaume Théroux pour Noovo Info.