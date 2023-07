Les ventes de propriétés résidentielles dans le Grand Montréal ont diminué de 10% en juin, par rapport au même mois l'an dernier, a indiqué jeudi l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

Un total de 3627 ventes ont été conclues le mois dernier, comparativement à 4045 transactions en juin 2022, a précisé l'association, soulignant qu'il fallait remonter à 2015 pour observer un niveau de ventes similaire pour ce mois.

«Le printemps avait débuté avec une note d’optimisme pour les acheteurs, mais aussi pour les vendeurs, la Banque du Canada ayant décidé de stopper la hausse de son taux directeur après neuf augmentations consécutives», a observé dans un communiqué le directeur du service de l’analyse de marché de l’APCIQ, Charles Brant.

«Combiné à un certain effet de retour des acheteurs sur le marché, ceci s’était traduit par un redressement appréciable de l’activité transactionnelle en mai.»

La hausse des taux d'intérêt opérée le mois dernier par la Banque du Canada a cependant envoyé «un signal négatif auprès des acteurs du marché», a poursuivi M. Brant. «Par conséquent, ceux-ci peuvent reporter leur projet d’achat ou de vente.»

Tous les secteurs de la région métropolitaine ont été touchés par le ralentissement. Celui de Vaudreuil-Soulanges a enregistré la plus forte baisse avec un recul de 28 % sur une base annuelle. Laval suivait avec une baisse de 20 %, puis venait l'île de Montréal, avec une diminution de 10 %. Les secteurs de la Rive-Nord, de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la Rive-Sud ont pour leur part vu leurs ventes céder 8 %, 7 %, et 6 % respectivement.

L'ensemble des catégories de propriétés ont également encaissé le coup. Les ventes de petites propriétés à revenus de deux à cinq logements (plex) ont diminué de 16 % sur un an, tandis que celles de copropriétés ont reculé de 11 % et celles de maisons unifamiliales ont laissé 8 %.

Les prix médians se sont aussi repliés par rapport à juin 2022. Celui des plex a cédé 6 % à 726 500 $, pendant que celui des copropriétés a reculé de 5 % à 390 000 $. Le prix médian des unifamiliales a atteint 550 000 $, ce qui représentait une baisse de 4 % par rapport à l'année dernière.

Le nombre d'inscriptions en vigueur dans le Grand Montréal a avancé de 32 % en juin comparativement au même mois l'an dernier, mais est resté très stable par rapport à celui de mai. Les nouvelles inscriptions du mois de juin ont pour leur part diminué de 19 % par rapport à celles de juin 2022.

La baisse de l'activité transactionnelle s'est également traduite par une prolongation du délai de vente, a observé l'APCIQ. Toutes les catégories de propriétés ont vu leur délai moyen de vente être prolongé d'au moins 20 jours par rapport à juin 2022. Du côté des plex, cette période est passée de 44 à 77 jours, tandis qu'elle est passée de 30 à 53 jours pour les copropriétés et de 25 à 45 jours pour les maisons unifamiliales.