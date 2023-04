Les fissures dans la voûte du tunnel de la ligne verte du métro de Montréal avaient été observées 11 jours avant l'interruption de services, a pu confirmer Noovo Info mercredi.

La Société de transport de Montréal (STM) a admis avoir été mise au fait de la situation le 13 avril dernier, lors d’une inspection de routine entre les stations Berri-UQAM et Saint-Laurent. Une infiltration d’eau avait aussi été remarquée pendant l’inspection.

La STM affirme avoir demandé à la Ville de Montréal de couper l’eau ce jour-là afin de pouvoir assécher la voûte. À la suite du séchage et une autre inspection, des mesures ont été prises lundi, c'est-à-dire de fermer temporairement un tronçon de la ligne verte entre les stations Lionel-Groulx et Frontenac, en pleine heure de pointe. Le service de métro n'a été rétabli que mardi matin, soit 12h plus tard.

D'autres travaux, dont l'installation d'un grillage métallique, devront être effectués d'ici à ce que la voûte soit complètement refaite à neuf.

Sur son site Web, la STM a indiqué mardi matin qu' «après vérifications de nos experts, il est sécuritaire de reprendre le service entre Lionel-Groulx et Frontenac. Nous regrettons la situation, votre sécurité est notre priorité».

Avec les informations de Marie-Pier Boucher, Noovo Info