À défaut de connaître l'identité du nouvel entraîneur-chef du CF Montréal, on connaît maintenant l'identité de ses adversaires en 2024.



Le club montréalais a dévoilé son calendrier en vue de la prochaine saison, mercredi, et indiqué que Lionel Messi et ses coéquipiers de l'Inter Miami FC seront de passage au stade Saputo le 11 mai.



Le CF Montréal recevra quatre jours plus tard la visite du club champion de la MLS, le Crew de Columbus, et de son entraîneur-chef Wilfried Nancy.

Ces matchs feront partie des 17 qui seront présentés en sol montréalais, auxquels se grefferont les 17 autres à l'extérieur. Il est à noter que le CF Montréal ne disputera aucun match au Stade olympique cette saison.

Le Parc olympique a annoncé plus tôt ce mois-ci la partie principale du Stade olympique sera fermée jusqu'à nouvel ordre, empêchant la tenue de plusieurs évènements prévus de longue date _ dont les matchs du CF Montréal.

Le Bleu-blanc-noir disputera plutôt ses six premiers matchs sur la route. Son premier duel aura lieu contre Orlando City, le 24 février.

Les Montréalais joueront ensuite à Dallas le 2 mars, à Miami le 10 mars, à Chicago le 16 mars, à Washington, le 30 mars et finalement à Seattle le 6 avril. L'équipe profitera ensuite d'une semaine de congé, à compter du 23 mars.

Le match d'ouverture locale sera joué au stade Saputo le 13 avril contre le Cincinnati FC, l'équipe championne en titre de la dernière saison régulière en MLS.

À l'instar de la saison 2023, le CF Montréal disputera un total de 26 matchs le samedi, sept matchs le mercredi, et un match le dimanche. De plus, il affrontera à 28 occasions des adversaires de l'Association Est, et jouera six matchs contre des adversaires de l'Ouest.