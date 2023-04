La Ville de Longueuil a annoncé lundi l’acquisition de 200 vélos BIXI et de 20 nouvelles stations sur son territoire, représentant un investissement total de 1,6 million $ alors que le gouvernement provincial et la municipalité se partageront les coûts.

L’ajout de ces 20 stations quadruplera le nombre de points de service dans la ville, alors que Longueuil ne compte que six stations à l’heure actuelle.

À lire également:

Cette annonce vise à ce que le système de vélo en libre-service soit accessible dans les trois arrondissements de la Ville de Longueuil. Les équipements seront livrés graduellement au cours de la saison 2023 et seront disponibles pour les citoyens à compter de la saison 2024, indique-t-on.

«C’est une excellente nouvelle qui vient renforcer les efforts mis en œuvre par la Ville pour le développement du transport actif à Longueuil, un engagement phare de notre équipe», a déclaré la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, par voie de communiqué.

«Le projet nous aide à atteindre nos cibles dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030. Chaque automobiliste qui décide d’opter pour le vélo fait un geste fort pour l’environnement et contribue activement à réduire les GES», a-t-elle ajouté.

De son côté, la Ville de Montréal a annoncé mercredi que les vélos BIXI seront disponibles toute l'année. Après le 15 novembre 2023, les utilisateurs pourront louer un BIXI dans 150 stations, délimitées dans une zone «pilote» d'une superficie de 100 km2, à proximité des axes structurants du réseau cyclable, notamment le Réseau Express Vélo (REV).

De plus, 414 nouveaux vélos, 36 nouvelles stations et 1 468 points d'ancrage ont été ajoutés dans la métropole. Le réseau BIXI comprendra un total de 865 stations et 10 000 vélos, dont 2600 électriques.