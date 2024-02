Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) croit qu’un sexagénaire condamné dans le passé pour crimes sexuels et qu'elle croit responsable d'autres gestes du genre a pu faire d’autres victimes que celles déjà identifiées et elle les invite à se manifester.

Julien Bouchard, qui est âgé de 64 ans, a été arrêté le 18 janvier dernier et on l’a formellement accusé au tribunal de contact sexuel et d’agression sexuelle à l’endroit d’une personne d’âge mineur. Il a été remis en liberté provisoire sous conditions.

Le SPAL signale que Julien Bouchard a déjà été reconnu coupable de contact sexuel en 2000 envers une première victime mineure.

Compte tenu des nouveaux chefs d’accusation impliquant une seconde victime mineure entre 1996 et 1998, le SPAL croit qu’il en est fort possible que l’accusé ait posé des gestes illégaux à caractère sexuel envers d’autres victimes d’âge mineur, dans l’agglomération de Longueuil ou ailleurs au Québec.

La police signale que puisqu’il y a plus d’une victime, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Cette structure regroupe plusieurs services de police québécois qui travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation.