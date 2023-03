Un jeune homme d’une quinzaine d’années a été agressé à l’arme blanche à proximité de l’école secondaire Jacques-Rousseau située dans le secteur du Vieux-Longueuil, vers midi lundi, a confirmé le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

L’attaque est survenue sur le terrain extérieur avoisinant l’école, devant des camarades de classe. La vie de la victime n’est pas en danger et celle-ci a été transportée dans un centre hospitalier pour traiter ses blessures à l'abdomen. Ses parents ont été prévenus de ce qui s'était passé.

«La victime est toujours dans un centre hospitalier de Montréal. Mais on ne craint pas pour sa vie heureusement», a précisé Mélanie Mercille du SPAL.

Le SPAL a indiqué qu’un adolescent a été arrêté en lien avec l’agression. Il est présentement rencontré par les policiers.

Les autorités ont indiqué en début d’après-midi ignoré les circonstances qui ont mené à l’agression et ne savaient s’il y avait un lien entre les deux adolescents.

Une enquête est en cours.

«Pas en sécurité» dans l'école

Cet incident a créé une onde de choc au sein de la communauté. De nombreuses personnes sont de plus en plus inquiètes face à la hausse de la violence dans les écoles.

«Je ne me sens vraiment pas à l'aise. Je ne me sens pas en sécurité dans cette école parce qu'il y a trop de bagarre», a confié une élève.

«S'il y avait encore de la sécurité, il n'y aurait pas ce genre de regroupement à l'extérieur. [...] S'il y avait plus de sécurité, plus de professeurs à l'affût de l'extérieur, on serait en sécurité», a ajouté une autre élève.

Selon les témoignages recueillis par Noovo Info, des élèves viendraient dans l'établissement avec des armes.

Il y aura une présence policière supplémentaire près de l'école secondaire au cours des prochains jours.

Toute information concernant cette agression peut être transmise de façon anonyme à notre ligne Info-Azimut, en composant le 450-646-8500.

Avec les informations de Marie-Michelle Lauzon pour Noovo Info