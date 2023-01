La chanteuse pop Madonna vient d’annoncer la tenue d’une nouvelle tournée mondiale intitulée The Celebration Tour. Elle sera de passage au Centre Bell de Montréal, le 19 août prochain.

La diva a fait l’annonce de cette nouvelle tournée dans une vidéo sur YouTube dans laquelle elle est accompagnée par plusieurs célébrités qui se mettent au défi de jouer à vérité ou conséquence. On y retrouve notamment Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen et Kate Berlant.

 

Durant le tour de table, Madonna se fait mettre au défi de faire une tournée mondiale dans laquelle elle présenterait ses plus grands succès des 40 dernières années, et elle accepte.

The Celebration Tour visitera 35 villes, en commençant par le Canada en juillet, pour se terminer en Europe, le 1er décembre 2023.

«Je suis excitée d’explorer le plus de chansons possible dans l’espoir de donner à mes fans le spectacle qu’ils désirent», a exprimé la chanteuse par communiqué.

Les billets seront en vente dès le vendredi 20 janvier sur le site de Madonna.

La dernière série de spectacles de la diva remonte à 2019 avec la tournée Madame X.

Avec des informations de la Presse canadienne.