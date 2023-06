Un rassemblement s'est tenu dimanche devant le siège social de Québecor dans le Vieux-Montréal en solidarité avec les salariés de Vidéotron à Gatineau.

Les manifestants demandent à l'employeur de retourner à la table de négociation pour trouver une entente «gagnante» pour toutes les parties.

«Le message est simple. Nous tendons la main à la direction et nous leur demandons de revenir à la table de négociation. Nous sommes condamnés(e)s à nous entendre. Mettons l'épaule à la roue et travaillons ensemble», a lancé Nick Mingione, président du Syndicat des employés de Vidéotron (SEVL-SCFP 2815).

Le syndicat souhaite trouver des solutions aux «besoins réels» de l'employeur, mais aussi à ceux qui touchent l'ensemble des salariés.

«Nous avons contribué à l'évolution et à la réalisation de ce que nous appelons "l'empire Québecor". Chez Vidéotron, avec notre passion et nos efforts continus, nous avons réussi à fidéliser notre clientèle et à assurer la rentabilité de cette entreprise. Nous sommes prêts à relever de nouveaux défis, mais il faut un partage de la richesse et une valorisation des hommes et des femmes qui ont mené l'entreprise jusqu'ici», a ajouté le président du SEVL.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 6900 membres du secteur des communications au Québec. Le syndicat est affilié à la FTQ.