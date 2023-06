À la demande de la Santé publique de Laval, les élèves et le personnel de toutes les écoles primaires et secondaires des 70 écoles ont reçu la consigne de rester à l’intérieur autant que possible en raison de la détérioration de la qualité de l’air.

Les feux de forêt dans le nord du Québec ont désormais un effet direct sur presque tous les secteurs du Grand Montréal, selon l’indice de la qualité de l’air du ministère de l’Environnement.

Le Centre de services scolaire de Laval a donc demandé à sa communauté de demeurer à l’intérieur durant l’heure du diner et durant les récréations.

Ce niveau de qualité de l’air devrait rester encore quelques jours dans la région en raison des vents qui viennent du nord.

Lundi, la détérioration de la qualité de l’air se faisait déjà sentir alors que le ciel de Montréal portait une teinte orange. De plus, Environnement Canada a émis un avertissement de smog qui était toujours en vigueur au moment d’écrire ces lignes.

Des avertissements de smog sont également en vigueur dans de nombreuses régions du Québec, notamment en Estrie, en Abitibi-Témiscamingue, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en Outaouais et près de Québec.

Il est recommandé d’éviter les activités physiques intenses à l’extérieur et de rester à l'intérieur le plus possible, si la situation le permet.

Les symptômes liés à la présence d'un smog, émis en raison de feux de forêt, sont nombreux. Parmi les plus graves, on retrouve notamment l'inflammation des poumons (toux, essoufflement) et une augmentation des risques d'angines et d'infarctus.

Une personne en bonne santé peut aussi souffrir du smog notamment en raison d'irritation de la gorge ou une hausse des symptômes d'allergies.

Avec des informations de Marie-Pier Boucher, Noovo Info.