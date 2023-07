Environnement Canada a émis une alerte d’orages violents pour plusieurs régions du Québec et a demandé à la population de se mettre à l’abri toute la journée de samedi. Elle maintient sa veille d'orages pour samedi soir.

Selon les météorologues d'Environnement Canada, les orages pourraient produire de fortes rafales de vent, des pluies intenses et de la grêle «pouvant atteindre la taille d’une pièce de deux dollars».

La région du Grand Montréal est notamment visée, mais également d'autres régions qui sont en alerte ou en veille d'orages, soit la Mauricie, la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière, la Capitale-Nationale, le Centre-du-Québec, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et l’Outaouais.

Voici les cartes de potentiel orageux pour le Québec valides cette nuit et dimanche, le 2 juillet .



Tout dommage peut être signalé à Environnement et Changement climatique Canada par courriel à meteoQC@ec.gc.ca ou sur Twitter avec le mot-clic #meteoQC. pic.twitter.com/yUkEzB1psQ — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) July 1, 2023

En raison de ces alertes, plusieurs célébrations de la fête du Canada ont été perturbées. Pour les voyageurs en avion, certains vols pourraient être retardés ou annulés, prévient l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal.

Pour des raisons de sécurité, l’alerte de foudre en vigueur pourrait perturber l’horaire des vols, les opérations au sol et la livraison des bagages. Vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie aérienne et prévoyez vos déplacements vers et depuis l'aéroport. — YUL Aéroport international Montréal-Trudeau (@yulaeroport) July 1, 2023

Aussi, le début du match entre les Alouettes de Montréal et les Blue Bombers de Winnipeg et celui entre le CF Montréal et le New York City FC ont été retardés samedi soir, en raison des conditions météorologiques.

Des avertissements de smog sont d’ailleurs toujours en vigueur pour la majorité des régions de la province en raison des feux de forêt.

Alertes de tornades dans plusieurs régions

Environnement Canada a émis des alertes de tornades dans les secteurs de La Baie et Sainte-Rose-du-Nord au Saguenay–Lac-Saint-Jean, samedi midi.

Vers 13h55, l'alerte de tornade pour le sud de la rivière a été levée.

[MISE-À-JOUR 13h55] L'alerte est terminée au sud de la rivière Saguenay et est désormais rendue sur la rive-nord de celle-ci. #meteoQC pic.twitter.com/OFgPprJKzU — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) July 1, 2023

Du côté de la rive nord, les météorologues ont surveillé un orage violent produisant possiblement une tornade, dit-on. Des vents destructeurs, de la grosse grêle et de la pluie intense par endroits étaient aussi possibles.

Le radar Doppler montrait une tornade potentielle près de la route 172. L'alerte de tornade dans ce secteur a été levée vers 14h53.

[TERMINÉ] L'alerte de tornade est maintenant terminée pour le secteur du Saguenay. Les veilles d'orages violents sont toutefois toujours en vigueur, la prudence demeure de mise. #meteoQC — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) July 1, 2023

Samedi en fin d'après-midi, l'agence fédérale a émis une veille de tornade pour les secteurs de Soulange, Lachute, Mont-Tremblant et Papineauville. Une alerte de tornade a été émise pour le secteur de Papineauville - Chénéville en Outaouais vers 17h et a été levée vers 18h.

Soyez préparés en sachant quoi faire en cas d'alerte de tornade! 🌪️ Suivez nos alertes sur https://t.co/ww93Qschj8 ainsi que via notre application mobile MétéoCAN. #meteoQC pic.twitter.com/b7ODWLFFs5 — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) July 1, 2023

[TERMINÉE] L'alerte de tornade est maintenant terminée pour le secteur de Papineauville - Chénéville. Une veille de tornade demeure en vigueur, alors la prudence est toujours de mise. #meteoQC — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) July 1, 2023

Rappelons qu'il s'agit d'une situation dangereuse pouvant causer des blessures mortelles. Il est recommandé de se mettre à l'abri si on entend un bruit de grondement ou si on voit un nuage en entonnoir, des débris tourbillonnant près du sol ou volant dans les airs, ou tout phénomène météorologique menaçant qui s'approche.

En cas de tornade ou d'une alerte émise, il est recommandé de prendre les mesures suivantes: rentrez à l'intérieur, dans la pièce au niveau le plus bas, loin des fenêtres et des murs extérieurs, comme dans un sous-sol, une salle de bain, une cage d'escalier ou un garde-robe intérieur. Si vous vous trouvez dans un véhicule, une maison mobile, une tente, une remorque ou tout autre abri temporaire, réfugiez-vous dans un bâtiment solide si vous le pouvez. En dernier ressort, couchez-vous sur le sol dans un endroit bas et protégez votre tête des objets projetés.