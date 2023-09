Loto-Québec est surpris que la Direction de santé publique de Montréal (DSRP) recommande de ne pas poursuivre le projet proposé d'installer environ 300 terminaux de loterie vidéo à la Taverne 1909, un bâtiment de quatre étages situé à côté du Centre Bell.

Un rapport de près de 40 pages sur le projet de centre de jeu détaille les préjudices potentiels associés à l'ouverture d'un établissement de type mini-casino en plein cœur du centre-ville de Montréal, à deux pas de l'aréna des Canadiens de Montréal. Le rapport indique qu'une nouvelle salle de jeu «entraînerait un changement substantiel dans l'offre» de machines de jeu.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

«Sur la base de considérations de santé publique, la Direction régionale de santé publique de Montréal ne recommande pas la mise en place d'une salle de jeu de hasard au centre-ville de Montréal», conclut le rapport. «[La santé publique] recommande de continuer à réduire le nombre de sites de TLD à Montréal, comme cela a été observé depuis 2017, en cessant de délivrer des permis d'exploitation pour les terminaux de loterie vidéo.»

Parmi ses conclusions, la santé publique a constaté qu'avoir une salle de jeu centralisée dans une zone à forte circulation piétonne «permettrait de miser des sommes plus importantes et plus rapidement que les TLD qui seront retirés des bars et brasseries» et qu'elle attirerait les jeunes et les joueurs vulnérables vers une habitude de jeu potentiellement dangereuse «avec les impacts sur la santé associés que nous connaissons tous.»

Le porte-parole de Loto-Québec, Renaud Dugas, a déclaré que la société d'État avait demandé l'avis et les recommandations de la santé publique du Québec en avril et que cela devrait arriver bientôt.

«Nous sommes surpris que la santé publique de Montréal ait décidé d'envoyer son rapport et de donner une entrevue aux journalistes plutôt qu'à la principale partie concernée, Loto-Québec.» - Renaud Dugas, porte-parole de Loto-Québec

«Nous sommes également surpris car nous travaillons avec la santé publique de Montréal sur cette question depuis deux ans, même avant que le projet ne soit soumis», a ajouté M. Dugas.

La santé publique de Montréal a également critiqué le «manque de consultation publique transparente des différents intervenants locaux» de Loto-Québec.

Renaud Dugas a déclaré que Loto-Québec avait été transparent et ouvert aux questions de la santé publique de Montréal, et que l'une des parties du plan était de réduire le nombre de TLD à Montréal en parallèle avec l'installation de ceux à la Taverne 1909.

«Loto-Québec a du mal à expliquer pourquoi sa proposition de réduire de 20 % le nombre de TLD dans la ville de Montréal (soit près de 600) est considérée comme une mauvaise idée», a-t-il dit.