Loto-Québec annonce qu’elle retire sa proposition d’ouvrir un salon de jeu au centre-ville de Montréal après avoir appris la position de la santé publique.

Dans un communiqué diffusé mardi, la société d’État affirme que, «présentement, les conditions ne sont pas favorables» au succès du projet de mini-casino tout près du Centre Bell, mais fait sentir son désaccord.

Loto-Québec se dit consciente des risques reliés aux terminaux de loterie vidéo (TLV), mais croyait avoir «élaboré une proposition responsable visant à réduire leur accessibilité et à retirer 600 TLV actuellement installés dans les bars des quartiers défavorisés de l'île de Montréal».

«Nous sommes convaincus que la modernisation de notre modèle en établissement terrestre nous permettrait de mieux répondre aux défis et aux besoins d'aujourd'hui», a commenté le président-directeur général de Loto-Québec, Jean-François Bergeron.

«Ne rien faire ne constitue pas une solution. Réduire l'offre sans proposer de nouvelles options pour répondre à la demande des joueurs ne l'est pas non plus.» - Jean-François Bergeron, PDG de Loto-Québec

«La destinée de Loto-Québec est loin de reposer uniquement sur le projet au Centre Bell, bien que nous soyons déçus qu'il ne se concrétise pas», a ajouté M. Bergeron.

L'établissement aurait compris 350 machines à sous, dans un secteur achalandé de la métropole.

Plus tôt cette semaine, Loto-Québec s’est dite surprise que la Direction de santé publique de Montréal (DSRP) a recommandé de ne pas poursuivre le projet proposé d'installer un salon de jeu à la Taverne 1909, un bâtiment de quatre étages situé à côté du Centre Bell.

Un rapport de près de 40 pages sur le projet de centre de jeu détaille les préjudices potentiels associés à l'ouverture d'un établissement de type mini-casino en plein cœur du centre-ville de Montréal, à deux pas de l'aréna des Canadiens de Montréal. Le rapport indique qu'une nouvelle salle de jeu «entraînerait un changement substantiel dans l'offre» de machines de jeu.

«Sur la base de considérations de santé publique, la Direction régionale de santé publique de Montréal ne recommande pas la mise en place d'une salle de jeu de hasard au centre-ville de Montréal», conclut le rapport. «[La santé publique] recommande de continuer à réduire le nombre de sites de TLV à Montréal, comme cela a été observé depuis 2017, en cessant de délivrer des permis d'exploitation pour les terminaux de loterie vidéo.»

Parmi ses conclusions, la santé publique de Montréal a constaté qu'avoir une salle de jeu centralisée dans une zone à forte circulation piétonne «permettrait de miser des sommes plus importantes et plus rapidement que les TLV qui seront retirés des bars et brasseries» et qu'elle attirerait les jeunes et les joueurs vulnérables vers une habitude de jeu potentiellement dangereuse «avec les impacts sur la santé associés que nous connaissons tous.»

Avec de l'information de La Presse canadienne et de CTV News.