Les ambulanciers paramédicaux du Grand Montréal sont particulièrement sollicités cette fin de semaine, alors que près de la moitié des ambulances du territoire sont immobilisées en raison d'une pénurie de personnel.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Avec 26 ambulances à Montréal et Laval ne pouvant être utilisées, Urgences Santé a déclaré que les appels sont priorisés en fonction de leur urgence.



«Les appels où il est jugé que la vie de la personne n'est pas en danger immédiat ou qu'il n'y a pas de risque immédiat que la santé de la personne se détériore - pour ces types d'appels, il peut y avoir un retard», a précisé la superviseure Vanessa Grillo.

Les gestionnaires font des remplacements et les ambulanciers paramédicaux d'autres régions aident également – mais ce n'est qu'une solution temporaire. Le plus gros problème est de trouver et de former plus de personnes pour faire le travail.

«Les ambulanciers paramédicaux de l'année dernière étaient en grève», explique Mme Grillo, ce qui a entraîné la suspension des stages.

«Tout cela pèse assez lourdement sur les ambulanciers», a-t-elle déclaré.

L'ambulancier paramédical à la retraite Hal Newman dirige la page The Last Ambulance, un projet de journalisme de The Rover. Il souligne que travailler quand il n'y a pas assez de personnel est épuisant. «Ma nuit ressemblait à un cauchemar, alors que nous n’avions pas de répit, et recevions appel après appel après appel», raconte-t-il.

Newman craint que quelqu'un passe entre les mailles du filet. «Nous avons tous été élevés avec l'idée que lorsque nous appelons le 911, l'aide arrive – et maintenant c'est remis en question et c'est une situation très effrayante.»

Urgences Santé dit de son côté faire ce qu'elle peut pour recruter du personnel.

En attendant, en cette chaude fin de semaine d'été, Urgences Santé avertit les gens de rester hydratés et de boire de manière responsable.

Toute personne nécessitant des soins médicaux non urgents est priée d'appeler le 811 ou de se rendre aux urgences.