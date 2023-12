Faisant une première apparition médiatique depuis son malaise du 5 décembre dernier, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a tenu à remercier la population, qui lui a offert son soutien au cours des derniers jours.

En conférence de presse mercredi, Mme Plante a tenu à rassurer la population, disant qu’elle a pris du mieux.



«Il n’y a rien à signaler, tout va bien», a-t-elle assuré.

Voyez le compte-rendu de Sabrina Rivet dans la vidéo liée à l'article.

La mairesse de Montréal admet toutefois que la fatigue a eu un impact sur sa santé à la suite d’un «automne très intense».

«Le repos m’a fait beaucoup de bien. J’ai pu passer du temps avec mes enfants et mon mari et j’ai beaucoup dormi», a-t-elle ajouté.

«Je pense que mon corps m’a envoyé un signal.» -Valérie Plante, mairesse de Montréal

Mme Plante a raconté comment elle s’est sentie lors du point de presse du 5 décembre 2023, elle qui affirme avoir senti un étourdissement.

«Après, c’est devenu assez flou. Et je me suis dit: "si je perds conscience, personne n’est autour de moi et si je tombe, je peux réellement me blesser".»

C’est donc pourquoi Mme Plante a donc décidé de se rapprocher du sol afin d’éviter toute forme de chute.

Le 5 décembre dernier, la mairesse avait dû arrêter brusquement un point de presse, visiblement indisposée. Elle avait mentionné «ne pas bien se sentir» avant de s'asseoir au sol. On apprenait l’après-midi même qu’elle «allait ralentir le rythme» au cours des jours suivants.



Valérie Plante doit participer mercredi à la séance du comité exécutif de la Ville et prendra les questions des médias par la suite. Mme Plante se rendra plus tard cet après-midi à Québec pour signer la Déclaration de réciprocité entre les municipalités et le gouvernement du Québec.

«Merci encore pour votre soutien. Ça m'a fait chaud au coeur», a conclu la mairesse mercredi.