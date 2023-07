La Ville de Montréal rapporte que 88 mm de pluie sont tombés sur le territoire en deux heures jeudi, quand des orages et des pluies diluviennes se sont abattus sur le secteur. C'est l'équivalent des précipitations d'un mois complet, a comparé le porte-parole Philippe Sabourin.

«En temps normal, en juillet, on reçoit 91 mm. Il n'y a pas une ville au monde qui a les infrastructures pour prendre ces eaux-là», a-t-il commenté.



Selon M. Sabourin, il n'est donc pas surprenant d'avoir assisté aux scènes vues jeudi, avec des rues inondées et des fermetures de viaducs, compte tenu du système de refoulement de la Ville. «Quand il y a trop d'eau, le surplus est automatiquement renversé», a expliqué le porte-parole.

De nombreux citoyens ont passé un mauvais quart d’heure, comme ces résidents montréalais qui ont dû évacuer l’eau de leur propriété avec des seaux et des pelles à la main. Vers 17h30, l'autoroute Décarie a été fermée, dans les deux directions, entre l'autoroute 40 et l'échangeur Turcot, en raison d'accumulations d'eau. La situation a été rétablie en matinée vendredi.

M. Sabourin a convenu que «la Ville de Montréal a beaucoup à faire pour essayer de mitiger les excédents d'eau». Des mesures sont incluses dans le plan climat de la municipalité qui s'étend jusqu'en 2030, comme la construction de bassins de rétention d'eau ou encore l'élaboration de système d'absorption des eaux excédentaires dans le sol plutôt que de les déverser ou de les drainer vers les réseaux d'égoûts.

Mais le porte-parole de la Ville de Montréal a aussi enjoint les citoyens à «apporter leur contribution».. En plein déluge, M. Sabourin dit qu'on voyait des citoyens faire un backwash pour vider leur piscine. «Ce serait super d'attendre au lendemain», a-t-il commenté.

La Ville a dénombré plus de 130 résidences inondées jeudi et environ le même nombre d'arbres tombés. Il n'y a là cependant «rien de comparable» avec les dommages encourus lors de la tempête de verglas d'avril dernier, a souligné M. Sabourin, et une équipe de nettoyage était sur le terrain en matinée pour ramasser les quelque 300 branches qui entravaient les voies de circulation.

En raison des débordements, la qualité de l'eau peut être affectée en certains endroits et il est donc demandé aux citoyens d'éviter les sports en contact direct avec l'eau pour les prochaines 48 heures.

À 16h30, près de 55 500 abonnés d'Hydro-Québec n'avaient pas encore d'électricité en raison des éléments qui se sont déchaînés au cours des heures précédentes. Les régions de Lanaudière (21 000) et de la Montérégie (19 300) sont celles qui restaient les plus touchées vendredi après-midi.

À Montréal, il restait 6800 clients privés d'électricité alors que ce chiffre s'élevait à plus 50 000 en avant-midi.