La Ville de Montréal agrandira d'au moins trois hectares la superficie du parc du Mont-Royal, a-t-on annoncé lundi. Il s'agit du plus important agrandissement en un siècle.

Pour y parvenir, Montréal entend éliminer 40 % des espaces de stationnement près de la maison Smith. On parle ici d'environ 300 places qui feront place au rétablissement d'une clairière.

Également, la Ville récupérera d'ici 2036 des terrains laissés vacants sur le site de l'ancien hôpital Victoria qui seront transformés en espaces verts. Une nouvelle entrée piétonne via le centre-ville sera créée.

NOUVEAU



Montréal annonce l'agrandissement du Mont Royal



Le plus grand agrandissement depuis sa création en 1872, annonce @Val_Plante



On parle de 3 hectares de plus (il en fait 227) et sur environ 10 ans#noovoinfo pic.twitter.com/569yrXSUxX — Étienne Fortin-Gauthier (@EtienneFG) December 12, 2022

Montréal désire aussi augmenter l'accessibilité à la montagne en augmentant la déserte du transport en commun à proximité du Mont-Royal.

Une plantation d'environ 200 arbres en hommage à la COP15 viendra compléter le portrait de cette bonification de la montagne.

SURPRENANT!



Il y a 40 km de sentiers officiels sur le Mont-Royal...



...MAIS en plus: 46 km de sentiers informels/illégaux!



Depuis 2 ans, efforts pour en retirer 5km/année = 5000 arbres pour les combler#noovoinfo pic.twitter.com/7LQg1mk1DE — Étienne Fortin-Gauthier (@EtienneFG) December 12, 2022

Les milieux humides et le marécage dans les environs du lac aux Castors seront réaménagés. Plusieurs espèces menacées se retrouvent dans ces aires et l'objectif est, sinon de voir croître leur nombre, de maintenir leurs populations. On parle notamment de la couleuvre à collier, d’espèces d’oiseaux telles que le martinet ramoneur, la moucherolle à ventre jaune, l’hirondelle rustique ou encore le pioui de l’Est, de même que d’autres espèces comme la salamandre à points bleus qui, sans être menacée, est rare à Montréal.

Retour sur la COP15 avec Étienne Fortin-Gauthier au bulletin Noovo Le Fil 17:



Présent à l’annonce, le directeur général du Conseil de l’environnement de Montréal, Emmanuel Rondia, a rappelé l’importance de tels gestes. «On ne le répétera jamais assez, mais la biodiversité et la lutte contre le changement climatique vont de pair. La crise de biodiversité est aussi importante que la crise climatique et l’on doit agir sur les deux fronts en simultané et non voir les deux de façon distincte.»

Cette annonce survient dans la foulée de la COP15 sur la biodiversité qui se tient dans la métropole jusqu'au 19 décembre prochain.

La mairesse de Montréal Valérie Plante a qualifié le geste de son administration «d'historique». «On va se dire les vraies affaires: on est dans la COP, on parle de crise environnementale, on fait quoi? On a le choix entre entretenir un îlot de chaleur ou encourager un îlot de fraîcheur où on va soutenir la biodiversité. À un moment donné, il faut aller dans le sens de ce que la population nous demande d'ailleurs. Moi, je choisis l'îlot de fraîcheur plutôt que l'îlot de chaleur», a ajouté la mairesse.

«Rome a son Colisée, Paris sa tour Eiffel,...Montréal, c'est un milieu naturel: le Mont Royal!», lance @Val_Plante #noovoinfo pic.twitter.com/j9RokBrbax — Étienne Fortin-Gauthier (@EtienneFG) December 12, 2022

Par ailleurs, la Ville a déjà commencé à fermer et reverdir les sentiers informels dans le parc, ceux qui apparaissent par l'usage de plaisanciers. La montagne offre 37 kilomètres de sentiers formels et la pandémie a amené l'apparition de nouveaux sentiers informels, ceux-ci atteignant 46 kilomètres en 2020. Ces travaux sont déjà en cours et l'étendue de ces sentiers est passée à 41 kilomètres en 2021 et à 37 kilomètres en 2022.



Avec des informations d'Étienne Fortin-Gauthier, Noovo Info