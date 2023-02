La construction de la piste cyclable prévue à Montréal le long de l'avenue Christophe-Colomb débutera cet été, selon les responsables municipaux.

Ce texte est la traduction d'un article de CTV News.

Le parcours de 7 km entre le boulevard Gouin et la rue St-Grégoire reliera les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Rosemont-La Petite-Patrie et du Plateau-Mont-Royal.



Une voie cyclable sera aménagée des deux côtés de la rue en supprimant une voie automobile dans chaque direction. Cela signifie que chaque côté de l'avenue aura une voie pour les vélos, une pour les voitures et une pour le stationnement.

«La première année, en 2023, ça va être des choses temporaires mises en place», comme de nouvelles lignes de rue, a expliqué la conseillère municipale Marianne Giguère

Cela laissera à la Ville le temps de consulter les commerçants et les citoyens et d'effectuer les ajustements nécessaires en 2024.

L'objectif est de rendre la voie utilisable d'ici l'automne 2023, a déclaré Mme Giguère.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, en a fait l'annonce mercredi matin lors d'une réunion du comité exécutif.

Selon elle, la piste cyclable s'inspire de celle qui longe la rue St-Denis, où la vitesse moyenne des automobilistes a diminué de 8 km.

«Partout au Québec, les gens se mobilisent pour exiger plus de courage pour rendre les déplacements plus sécuritaires pour les plus vulnérables et nous répondons à l'appel», a déclaré Mme Plante dans un communiqué.

Lors de la construction des nouvelles pistes cyclables, la Ville mettra en œuvre des mesures de sécurité dans le secteur, telles que l'ajout de passages pour piétons et l'ajustement des heures de passage.

«Avoir cette infrastructure cyclable sur Christophe-Colomb est une bonne façon de rendre une rue beaucoup plus sécuritaire, car en le faisant, on travaille à chaque intersection, on rend la traversée plus sécuritaire pour tout le monde», a déclaré Mme Giguère à CTV News. .

Entre 2018 et 2022, 95 collisions impliquant des cyclistes et des piétons ont eu lieu sur l'avenue Christophe-Colomb, indique la Ville.