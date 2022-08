La Ville de Montréal attend des plans clairs des différents partis politiques en vue des élections provinciales de cet automne pour aider la métropole à atteindre ses objectifs.

La mairesse Valérie Plante a notamment évoqué des demandes en sécurité publique, en environnement, en transport collectif et concernant le logement comme étant des priorités.

«La pandémie a révélé le pouvoir des villes. Que ce soit pour répondre aux enjeux d’habitation, de mobilité, d’itinérance ou de sécurité publique, Montréal tout particulièrement a démontré une rapidité d’action et une agilité sans précédent. Nous avons des solutions à proposer» — Valérie Plante, mairesse de Montréal.

Son ambition est de faire du centre-ville un des plus beaux et des plus verts en Amérique du Nord. Pour ce faire, elle aura besoin d’un «partenariat fort» avec le gouvernement du Québec.

Refonte de la fiscalité municipale

Le point le plus pressant pour la mairesse demeure la fiscalité. Le renouvellement du pacte fiscal avec les municipalités est attendu dans deux ans.

Elle doit notamment permettre les ressources nécessaires aux personnes en situation d’itinérance, faire face à une hausse des incidents impliquant des armes à feu, combler un déficit d’entretien de ses infrastructures, soutenir le développement de milliers de logements sociaux et abordables, éliminer les énergies non renouvelables des bâtiments

Plus précisément, la Ville de Montréal demande:

Le prolongement du partage de la croissance du point de TVQ;

La mise en place de nouvelles sources récurrentes de revenus pour toutes les municipalités;

Des modifications législatives permettant aux villes d’établir les bases d’une taxe ciblant les transactions immobilières réalisées par des acheteurs non-résidents; améliorer l’équité dans l’application de la modulation des droits de mutation.

Entente financière transitoire

En attendant, il faut une entente transitoire, soutient Mme Plante, afin de «financer les villes à la hauteur de leurs responsabilités». Elle s’attend, entre autres, à une compensation complète des coûts des services policiers, estimés à 51 M$ annuellement, ainsi que le financement des services de premiers répondants.

De plus, la Ville demande au prochain gouvernement du Québec d’assumer les coûts d’achat des terrains pour la construction ainsi que l’agrandissement des écoles primaires et secondaires publiques sur son territoire.

«La voix de Montréal, en tant que métropole, devra être entendue au cours de la prochaine élection québécoise. Notre administration est déterminée à continuer de travailler avec le gouvernement du Québec afin de faire progresser les dossiers qui sont prioritaires pour le développement de la Ville», a conclu Mme Plante.