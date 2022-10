La Ville de Montréal a fait le choix de dédier son deuxième budget participatif, d’une somme record de 30M$, aux thématiques de la jeunesse, la sécurité et l’équité.

Le volet jeunesse prendra une part importante de ce budget participatif alors que 7M$ seront dédiés au financement de projets visant les jeunes. De ce montant, 5M$ iront pour le financement d’infrastructures qui répondent aux besoins des jeunes de 0 à 30 ans, tels que des plateaux sportifs, des pumptracks (parcours en boucle fermée notamment pour les BMX), des projets de ruelles vertes ou d’agriculture urbaine.

À lire également:

La Ville de Montréal octroie également 2M$ pour le programme Par et Pour les jeunes afin de soutenir des projets complémentaires proposés par les jeunes, en collaboration avec des organismes communautaires, tels que des campagnes de sensibilisation, des événements, de l’Achat de matériel ou des activités sociales, sportives et culturelles.

Deux appels à projets auront lieu pour allouer ces fonds aux jeunes par le biais des organismes communautaires de Montréal : le premier, à l’automne 2022, pour un total de 800 000 $, et le second, à l’été 2023, pour un total de 630 000 $. Jusqu’à 100 000 $ pourront être versés par projet.

Cet investissement est ainsi conforme aux engagements pris par la Ville de Montréal au terme du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée.

«Pour assurer la sécurité à Montréal et prévenir la violence, nous devons poser des gestes forts qui améliorent, à la source, les conditions de vie des jeunes. C’est essentiel de travailler en amont pour donner toutes les chances à nos jeunes de réussir. C’est pourquoi, depuis plus d’un an, notre équipe rencontre les jeunes sur le terrain et nous avons entendu leur volonté d’être directement impliqués dans l’amélioration de leurs milieux de vie. Ces initiatives permettront à toute la population montréalaise, et en particulier aux jeunes, de créer une ville plus sécuritaire, plus solidaire, où les occasions sont accessibles dans tous les quartiers», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

L'opposition officielle a réagi face à cette annonce. Elle reproche notamment à l'administration Plante de «recycler» ces mesures qui auraient été déjà formulées en mars dernier.

«Il s’agit d’une énième opération de communication de la part de Projet Montréal, qui tente de cacher son manque de proactivité en matière de sécurité publique, tant d’un niveau coercitif que préventif [...] Elles proposent uniquement aux jeunes de contribuer à des projets ponctuels sans prévoir une vraie vision à long terme. Si l’administration Plante avait vraiment voulu écouter les jeunes et leur offrir des outils pour se divertir, elle leur aurait offert le centre sportif qu’elle leur a promis à Montréal-Nord et qu’ils attendent depuis trop longtemps», a affirmé Abdelhaq Sari, porte-parole de l’Opposition officielle en matière de sécurité publique.

Marche à suivre

Les Montréalaises et les Montréalais sont invités à présenter, jusqu'au 4 décembre 2022, des idées d'aménagements ou d’équipements municipaux à réaliser. Les projets choisis seront soumis à un vote en septembre 2023. Montréal s’engage à débuter la mise en œuvre des projets lauréats dans les deux ans suivant leur dévoilement, qui est prévu à la fin de l’année 2023.

Votre idée doit porter sur au moins l’un des trois thèmes suivants :

Jeunesse : répondre aux besoins des jeunes de 30 ans et moins et à ceux des générations futures.

Équité : assurer aux Montréalaises et aux Montréalais, dans toute leur diversité, un accès équitable aux infrastructures municipales sur le territoire.

Sécurité : offrir des milieux de vie plus sécuritaires en améliorant : la sécurité dans les déplacements (à pied, en vélo, en auto, en skateboard, en trottinette, etc.); la prévention de la violence et le sentiment de sécurité dans la ville (rues, trottoirs, parcs, installations municipales, etc.); la protection contre les aléas climatiques (pluies abondantes, vagues de chaleur, crues, augmentation des températures, sécheresses, tempêtes destructrices).



À VOIR | Violence armée : «Il faut un traitement-choc» estime un ex-inspecteur du SPVM