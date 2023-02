Avec l'incertitude économique qui plane à l'horizon, les investisseurs étrangers sont plus prudents avant de lancer leurs projets d'investissements dans la région du Grand Montréal, selon le président-directeur général de Montréal International, Stéphane Paquet, qui ignore si ces premiers signes de ralentissement perdureront cette année.

«Pour l'instant, ce qu'on sent, clairement, c'est que les gens sont un peu plus prudents», répond M. Paquet lors d'une conférence de presse, lundi, dans le cadre du dévoilement des résultats de l'agence de promotion économique du Grand Montréal.

Les entreprises étrangères réfléchissent plus longuement avant de lancer leurs projets, raconte-t-il. «Ce qu'on a vu dans les derniers mois, c'est que le temps d'incubation des projets est plus long et on est à environ deux mois de ce qu'il était l'année dernière. Ce que ça veut dire, c'est qu'une entreprise qui regarde à investir ici prend un petit peu plus de temps dans son analyse.»

M. Paquet n'a pas voulu s'avancer à savoir si cette prudence pourrait avoir un effet sur les investissements étrangers cette année. «Je n'ai pas de boule de cristal. (…) Est-ce que ça va reprendre au cours de la deuxième moitié d'année? Je ne le sais pas.»

En 2022, le ralentissement dans le secteur technologique a eu un effet sur les efforts de recrutement de Montréal International. «On a vu en deuxième moitié d'année quand les Google, Microsoft et autres annonçaient d'importantes mises à pied, que le secteur des TI à Montréal aussi était en mode ralentissement.»

Le nombre de candidats à l'immigration accompagnés par Montréal International a d'ailleurs diminué de 13 % à 1340.

Une année résilience en 2022

Les investissements étrangers dans la région de Montréal en 2022 sont restés près de leur seuil record de l'an dernier, malgré un contexte économique mondial incertain.

Montréal International rapporte avoir accompagné 102 projets d'investissements d'une valeur de 3,58 milliards $ en 2022. Cela représente une diminution de 5,8 % par rapport aux 3,77 milliards $ de 2021.

La comparaison avec 2021 se fait toutefois avec une année de «rattrapage», tandis que de nombreux projets avaient été mis sur pause en 2020, défend M. Paquet. Il a souligné que la valeur des investissements excède les seuils d'avant la pandémie (2,6 milliards $ en 2019).

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, voit dans les résultats de 2022 une «excellente nouvelle». «Les nouvelles d'aujourd'hui, elles sont excellentes parce qu'elles démontrent le dynamisme de Montréal et de toute la région métropolitaine comme étant une région qui est attractive pour les talents, pour les étudiants et donc les investisseurs.»

Voyez le compte-rendu d'Emmanuel Leroux-Nega au bulletin Noovo Le Fil 17.

L'industrie des sciences de la vie et technologies de la santé représente une importante part des investissements internationaux, soit 684,87 millions $. L'annonce en avril de l'implantation de l'usine de vaccins de Moderna compte parmi les événements marquants, mais la région métropolitaine a attiré l'attention d'autres sociétés du secteur.

Près de la moitié des investissements proviennent des États-Unis (47 %), toujours en 2022. Les entreprises françaises, pour leur part, représentent 19 % des investissements.

Près de 85 000 nouveaux professionnels se sont inscrits au site talentmontréal.com. La banque de candidature compte désormais 145 000 travailleurs inscrits, qui sont prêts à venir travailler à Montréal. L'agence dépasse donc son objectif d'atteindre 100 000 candidatures d'ici la fin de l'année.