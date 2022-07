Montréal se classe première des villes des Amériques pour l'accueil de congrès internationaux avec 65 événements à son actif, l'an dernier.

Elle devance ainsi Vancouver, Calgary et Toronto au pays, mais également New York, Chicago et Washington aux États-Unis.



«Montréal démontre encore une fois son dynamisme et sa résilience sur la scène internationale. Une ville qui sait s'adapter, créer et innover en tourisme d'affaires, grâce à la force de ses acteurs et de ses organisateurs événementiels.» - Emmanuelle Legault, PDG du Palais des congrès de Montréal



Le Palais des congrès est aussi dans le top 10 dans le monde, selon la 63e édition du International Meetings Statistics Report, la compilation officielle de l'Union des associations internationales (UIA), parue en juin. Ça fait ainsi de Montréal la seule ville nord-américaine à s'installer dans le peloton de tête.



Le Canada se place au 14e rang mondial.