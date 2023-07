Un édifice patrimonial du quartier Côte-Saint-Paul de Montréal qui est resté vacant pendant plus d'une décennie est en vente pour 1 $, mais il y a un hic.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

L'acquéreur de l'ancien hôtel de ville et caserne de pompiers de l'avenue de l'Église et de la rue d'Angers devra réparer et préserver le patrimoine du bâtiment.

«Nous les vendons pour un dollar parce que nous voulons que la communauté puisse faire des projets intéressants pour la communauté», a déclaré Émilie Thuillier, membre du comité exécutif du conseil municipal pour les infrastructures et les bâtiments.

Il s'agit du premier bâtiment à arriver sur le marché dans le cadre d'un nouveau programme visant à revitaliser 68 des bâtiments patrimoniaux vacants de Montréal.

Connu sous le nom de Centre Saint-Paul, l’édifice est «l’un des joyaux d’intérêt patrimonial de la Ville de Montréal», selon le site Internet du programme. Sa construction a commencé en 1910.

 

Le défi est de trouver un acheteur prêt à investir potentiellement des millions de dollars dans des réparations dans un court laps de temps pour éviter toute dégradation supplémentaire du bâtiment.

Certains habitants du quartier ont leurs propres idées pour le futur acquéreur.

«Il n’y a pas de Jean Coutu, de Pharmaprix, rien de ce genre dans la rue ou dans le voisinage immédiat», a mentionné Matthieu Sossoyan.

«Un immeuble pour personnes âgées… ce serait l’idéal», a affirmé Michel Paquette.

Héritage Montréal soutient que davantage doit être fait pour préserver cette partie de l’histoire de Montréal.

«Nous espérons que la ville n’a pas seulement une politique de lavabo, qu’elle se lave les mains des bâtiments qu’elle possède et qui sont importants pour les quartiers» a illustré le directeur politique de l'organisme, Dinu Bumbaru.

En l’absence d’offres sur la table pour le moment, la ville a prolongé le délai jusqu’en octobre.