La Ville de Montréal demande un appui financier du gouvernement du Québec pour répondre à la crise du logement et à la crise du financement du transport collectif, qui frappent la métropole.

Dans le cadre d'une consultation pré-budgétaire, la mairesse Valérie Plante a transmis ses demandes au ministre des Finances Eric Girard, le 24 février dernier.



«Les besoins en matière de logement social et abordable ainsi que de financement du transport collectif sont majeurs à Montréal et la Ville ne peut pas régler ces crises à elle seule. [...] La Ville de Montréal et la région métropolitaine doivent pouvoir compter sur l'appui du gouvernement du Québec pour répondre à ces deux enjeux de taille », a souligné la mairesse de Montréal.

La Ville de Montréal rappelle que l'urgence est réelle en matière d'accès au logement social et abordable et de financement du transport collectif. Elle est persuadée que Québec y répondra dans son budget 2023-2024.

Plus de logements sociaux

Selon les chiffres établis par l'administration, la métropole aurait besoin de 2000 nouvelles unités de logement social et communautaire par année, pour lutter contre l'itinérance et répondre à la demande.

Pour accélérer la construction de logements sociaux, la Ville propose ainsi de prendre en charge les 1 098 unités du programme AccèsLogis Québec, abandonné par Québec en février dernier. En contrepartie, elle demande la somme supplémentaire de 314,5 millions de dollars (M$) de la part du gouvernement du Québec ainsi que le transfert de la subvention de base déjà prévue au programme (69,5 M$). De plus, l'administration propose à être garante du risque de réalisation de ces unités.

«À l'heure actuelle, de nombreux projets n'attendent plus que le financement nécessaire pour voir le jour. Des centaines de ménages pourraient ainsi se loger sur le territoire s'il y avait des logements disponibles en phase avec leur capacité de payer. Notre vision reste la même: nos investissements sans précédent en habitation appellent aussi au leadership des autres paliers de gouvernement», a déclaré la présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier.

Rappelons que la Ville de Montréal a investi plus de 600M$ en habitation lors de son dernier budget.

Crise financière dans le transport collectif

En février dernier, la Société des transports de Montréal (STM) a annoncé qu'elle réduira ses dépenses de 18 M$ en 2023. Malgré cette réduction des dépenses, la STM a déploré qu’elle était toujours aux prises avec un trou budgétaire de 60 M$.

C'est pourquoi la Ville de Montréal et la STM demandent au gouvernement du Québec de combler le déficit financier de la STM en 2023 et 2024 et le déficit structurel de l'ARTM.

«Il est plus urgent que jamais de revoir le modèle de financement des sociétés de transport afin d'assurer une offre de transport collectif qui réponde aux besoins des usagers, tant par sa prévisibilité que par sa fiabilité, mais surtout qui permet de stimuler le transfert modal», dit-on par voie de communiqué.

«Les villes et les usagers ne peuvent porter à eux seuls, le fardeau du financement adéquat du transport collectif d'aujourd'hui et de demain. Et ce, dans un contexte où nos réseaux de transport collectif doivent s'ajuster aux nouvelles habitudes de déplacement des usagers et où ils constituent un élément important de la réponse de l'atteinte de nos objectifs pour le climat», a affirmé Mme Ollivier.

Avec les informations d'Émeric Montminy et de Guillaume Théroux pour Noovo Info