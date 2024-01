La Ville de Montréal a repris ses opérations de déneigement après les avoir interrompues au cours du week-end pour concentrer ses efforts sur les trottoirs.

Selon le porte-parole de la ville, Philippe Sabourin, les équipes étaient à peu près à mi-chemin lorsqu'on leur a demandé de changer leurs plans en raison de la tempête qui s'annonçait pour le week-end.

«Les propriétaires de voitures doivent surveiller les panneaux orange dans les rues pour savoir quand ils devront déplacer leur véhicule.»

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

La semaine dernière, plus de 20 cm de neige sont tombés dans la ville.

À 6 h 30 lundi, 58 % de la neige avait été enlevée des rues de Montréal.

Les trois arrondissements les plus propres sont LaSalle, Lachine et Le Plateau-Mont-Royal avec respectivement 95 %, 87 % et 82 %.

Les trois arrondissements les plus lents sont Pierrefonds-Roxboro, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension avec respectivement 21 %, 42 % et 44 %.