La Ville de Montréal lance un chantier visant à diversifier les revenus qu’elle perçoit et à réfléchir sur le financement des différentes activités municipales, «autrement que par la perception de la taxe foncière».

Cette initiative est mise sur pied afin de faire face aux dépenses croissantes assumées par les villes, notamment en ce qui concerne la transition écologique, l’habitation et la lutte aux inégalités sociales.



Un forum et un sommet sur la fiscalité montréalaise, qui auront respectivement lieu en octobre 2022 et au printemps 2023, seront également organisés.

À lire également :

Un comité d’experts composé d'universitaires, d'acteurs présents sur le terrain et de représentants de la société civile détenant une expertise en matière d'écofiscalité, de financement de grands projets et ayant une bonne connaissance du milieu municipal, sera aussi nommé d’ici la fin du mois de juin.

«Les municipalités du Québec constatent depuis longtemps que la taxe foncière ne suffit plus à financer les nouvelles responsabilités qui incombent aux villes, et encore moins à Montréal, a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Avec ce Chantier sur la fiscalité, nous innovons pour identifier des sources de financement permettant de concrétiser les ambitions de la métropole, tout en respectant la capacité de payer des Montréalaises et des Montréalais.»