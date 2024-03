Juan Manuel Becerra Garcia évitera-t-il un procès dans l’affaire de la mort de la petite Ukrainienne Mariia Legenkovska? Les procédures judiciaires devaient se poursuivre lundi, mais son dossier a été reporté au 9 mai prochain.

Les avocats de la Couronne et ceux de Garcia, 46 ans, affirment être près d’une entente après des séances de facilitation. En janvier dernier, le dossier avait déjà été reporté à aujourd'hui en marge des négociations entre les parties.



Le dossier de Garcia, qui est l’automobiliste qui aurait causé la mort de la fillette de 7 ans après l’avoir frappée au volant de son véhicule tandis qu’elle marchait vers l’école avec son frère et sa sœur sur le Plateau Mont-Royal à Montréal en décembre 2022, puis fui les lieux, est dans les mains du juge Pierre E. Labelle.

Le juge Labelle avait condamné un camionneur accusé de délit de fuite mortel après avoir happé un cycliste sur le Plateau-Mont-Royal à 9 mois de peine à purger à domicile plutôt qu'en prison.

L’histoire de la petite Mariia a choqué le Québec. Depuis l'événement impliquant sa mort, dont la famille s’était installée à Montréal afin de fuir l’invasion russe, la Ville de Montréal a mis en place plusieurs mesures pour désengorger la circulation et pour protéger les enfants dans le quartier.

L’avocat de la défense, Éric Coulombe, a indiqué plus tôt cet hiver que les pourparlers se poursuivaient pour voir s’il est possible de régler le dossier. À la Couronne, on espérait aussi que les deux parties trouvent «leur compte» dans ce «long processus», comme le disait Me Sylvie Dulude.

Les funérailles de la petite Mariia ont eu lieu le 21 décembre 2022 à la cathédrale orthodoxe ukrainienne Sainte-Sophie. Plusieurs personnes en deuil se s’étaient rendues à la cathédrale pour les funérailles et pour présenter leurs condoléances à la famille Legenkovska. Le père de la jeune réfugiée, Andreii, est un combattant des forces de défense territoriale ukrainiennes et s’était rendu à Montréal pour les funérailles de sa fille.

Avec de l'information de Véronique Dubé et la collaboration d'Émile Bérubé-Lupien pour Noovo Info.