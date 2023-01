Les Montréalais devront garder leurs pelles à portée de main, car trois autres séries de chutes de neige sont attendues dans la métropole au cours des prochains jours.

Ceci est une traduction de CTV News Montreal.

La première série de neige est attendue jeudi soir, alors qu'une autre dépression du Colorado se déplace vers le sud du Québec. La métropole pourrait recevoir une légère neige, qui devrait commencer jeudi soir après l'heure de pointe, et la neige s'intensifiera au cours de la nuit jusqu'à vendredi matin, ce qui pourrait entraîner des déplacements difficiles vendredi matin.

Bien que l'on ne s'attende pas à une «tempête officielle», où l'on verrait au moins 15 centimètres de neige, il pourrait y avoir une accumulation d'environ 10 centimètres de neige en ville.

Des vents forts accompagneront également cette dépression.

Le même système apporte un mélange de précipitations dans le sud de l'Ontario. Environnement et Changement climatique Canada a émis des avertissements de pluie verglaçante et des conseils aux voyageurs, qui sont également en vigueur pour une accumulation de 10 à 15 centimètres de neige. Des vents forts provoqueront de la poudrerie et réduiront la visibilité sur les routes.

Une autre dépression devrait se déplacer dans la province dimanche et lundi, avec une possibilité de cinq à 10 centimètres de neige.

Bien qu'il faut encore attendre une semaine avant de voir arriver la troisième tempête de neige, les premières indications laissent présager une tempête potentielle avec plus de 15 centimètres possibles, de mercredi à jeudi. Les températures devraient baisser progressivement derrière cette troisième dépression et de l'air plus froid est prévu pour le mois de février.