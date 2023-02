Les travaux préparatoires en vue du projet de construction du nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes, dans l’ouest de l’île de Montréal, débuteront la semaine prochaine et des voies réservées seront offertes à certains utilisateurs.

Le ministère des Transports précise qu’il y aura d’abord des opérations de déboisement ciblé et de forage géotechnique. Des activités liées au déplacement des équipements de services publics sont aussi prévues, ce qui permettra de poursuivre la conception du nouveau pont.

Le gouvernement du Québec confiera à une entreprise ou à un regroupement d'entreprises la préparation des plans et devis ainsi que la réalisation des travaux. La signature du contrat en ce sens est prévue ce printemps et ce n’est que là que l'échéancier des travaux et le coût du projet pourront être précisés.

Plus tôt cette semaine, La Presse affirmait que la facture avoisinerait les 2 milliards $.

Des voies réservées, accessibles aux services d'urgence, aux autobus, aux covoitureurs et aux taxis, ont été aménagées temporairement sur l'autoroute 40 entre les boulevards Morgan et des Anciens-Combattants, en direction de Vaudreuil-Dorion, et entre l'échangeur avec l'autoroute 30 et le pont de l’Île-aux-Tourtes, en direction de Montréal. Une surveillance policière accrue est à prévoir au cours des prochains jours pour assurer le respect des conditions d'utilisation des voies réservées.

Le pont de l’Île-aux-Tourtes a été mis en service en 1965. Près de 87 000 véhicules l’empruntent chaque jour, dont environ 10 % de camions, selon des données de 2019.