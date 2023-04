L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a annoncé une nouvelle hausse de ses tarifs, qui seront en vigueur à partir du 1er juillet 2023, pour les déplacements dans la région métropolitaine de Montréal.

Les prix des titres augmenteront d'au moins 3% en moyenne en juillet prochain.

Alors que les prix pour les titres d'un passage Tous modes A et Bus se sont maintenus à 3,50$, l'ARTM a annoncé une hausse par tranche de 0,25$, qui permettrait de faciliter les transactions au comptant. Du côté du titre unitaire Tous modes AB, le titre du transport coûtera le même prix qu'actuellement soit 4,50$.

À lire également: Les détails du transport gratuit pour les 65 ans et plus avec la STM

L'ARTM a également ajouté des nouveaux titres Tous modes AB, Tous modes ABC, Tous modes ABCD, Bus et Bus hors territoire afin de permettre aux usagers de se déplacer de manière illimitée pendant 24 heures ou de 3 jours de suite.

«Avec la poursuite de la refonte tarifaire, les usagers pourront bénéficier d'une plus grande flexibilité pour répondre à leurs nouveaux besoins de déplacement avec des titres 24 heures et 3 jours disponibles partout. La mise en service prochaine et très attendue de l'antenne Rive-Sud du REM représentera un gain majeur pour favoriser la mobilité durable dans la région», a déclaré Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.

Les usagers de la Rive-Sud pourront se déplacer avec le REM, dès sa mise en service, en utilisant les titres Tous modes et les titres bus spéciaux liés à la mise en service du REM, détenus par les usagers du RTL et exo. Ces derniers permettront de combiner le bus et le REM, sans correspondance en zone A.

À partir du 1er juillet, les usagers âgés de 65 ans et plus pourront se déplacer gratuitement dans la zone A du réseau de la STM qui correspond à l'agglomération de Montréal, que ce soit en autobus, en métro, en transport adapté, en train de banlieue ou via le REM, en se munissant d'un titre GRATUITÉ 65+ sur leur carte OPUS. Ils peuvent déjà se procurer ce titre, qui est valide jusqu'à 24 mois, tout dépendant de la date d’expiration de la carte OPUS.

Pour consulter la nouvelle grille tarifaire pour le transport régulier, consultez le site web de l'ARTM.

Pour consulter la nouvelle grille tarifaire pour le transport adapté, consultez le site web de l'ARTM.