Les aînés de plus de 65 ans de la Montérégie-Centre, sans médecin de famille, pourront faire soigner leurs urgences mineures dans une clinique mobile dès la semaine prochaine.

Des infirmières et des paramédics d'Ambulances Demers, guidés par un médecin à distance au besoin, seront disponibles sur rendez-vous via le Guichet d'accès en première ligne ou Clic Santé. Il s'agit d'une première au Québec.

Le but est de désengorger le système de santé et de soutenir les personnes plus vulnérables.

«Nos équipes se sont inspirées des pratiques les plus innovantes en Amérique du Nord pour consolider le réseau de soins de première ligne. À terme, nous sommes persuadés de pouvoir réduire le volume d'appels au 911, les visites à l'urgence et les hospitalisations. Les services offerts dans la nouvelle Clinique mobile de services de proximité agissent en amont des situations critiques et nous permettent de faire de la prévention auprès de certaines clientèles dont l'état de santé s'avère plus à risque.»

- Richard Deschamps, pdg du CISSS de la Montérégie-Centre

La caravane est aménagée avec deux salles de consultation dotées des équipements médicaux et technologiques nécessaires, ainsi qu'une aire d'attente extérieure. Elle se déplacera en semaine dans différentes villes, jusqu'en décembre.



CISSS Montérégie-Centre / Intérieur de la Clinique mobile de services de proximité

La tournée débutera par Saint-Jean-sur-Richelieu, Carignan, Chambly et Lacolle ainsi que Saint-Césaire plus tard dans l'été.

Ce nouveau service de proximité sera répété l'an prochain à compter du 1er avril.

L'initiative novatrice a été réalisée avec le soutien financier de la Fondation Santé Haut-Richelieu - Rouville.