Moisson Montréal aura une nouvelle directrice générale. Chantal Vézina prendra la tête de la plus grande banque alimentaire du Canada, en septembre.

Celle qui dirige actuellement le Carrefour de l'industrie bioalimentaire de l'île de Montréal va succéder à Richard D. Daneau, qui prendra sa retraite cet été.

L'expérience de Mme Vézina dans cet organisation à but non lucratif qui accompagne et soutient les PME dans leur croissance, sera un «atout indéniable pour permettre à Moisson Montréal de poursuivre son essor et d'accroître son impact dans la communauté», selon le président du conseil d'administration. Pierre G. Brodeur.

«Au-delà de la poursuite des projets et des activités en cours, nous avons la conviction qu'avec le leadership de Mme Vézina, une étroite collaboration se poursuivra avec nos 300 organismes accrédités qui s'approvisionnent chez Moisson Montréal, ainsi qu'avec ses généreux donateurs, ses nombreux partenaires tout comme l'ensemble de ses employés et bénévoles dédiés.» - Pierre G. Brodeur, président du CA, Moisson Montréal



Mme Vézina détient un baccalauréat en administration et gestion des affaires de l'Université Laval et d'un certificat en relations publiques, publicité et communication appliquée de l'Université de Montréal.



Moisson Montréal remet 17 millions de kilos de denrées chaque année, notamment à près de 300 organismes communautaires qui répondent à quelque 714 000 demandes d'aide alimentaire par mois.