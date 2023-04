La saison 2023 de BIXI a officiellement commencé mercredi midi et il y a plusieurs nouveautés.

Notons que BIXI Montréal et la Ville de Montréal ont lancé le service de vélopartage trois jours avant la date habituelle.

À l'occasion du 15e anniversaire, le président de BIXI Montréal Alexandre Taillefer et la responsable du transport et de la mobilité de la Ville de Montréal, Sophie Mauzerolle, ont annoncé des changements majeurs, qui permettront de faciliter l'utilisation des vélos.

À partir de cette année, les vélos BIXI seront disponibles durant toute l'année. De plus, il sera possible de débloquer un vélo en utilisant un code QR.

Après le 15 novembre 2023, les utilisateurs pourront louer un BIXI dans 150 stations, délimitées dans une zone «pilote» d'une superficie de 100 km2, à proximité des axes structurants du réseau cyclable, notamment le Réseau Express Vélo (REV).

«Montréal a tout le potentiel pour devenir une ville où le vélo à l'année se développe. Les infrastructures cyclables sont largement opérées dans une optique annuelle et la venue du REV illustre notre vision de mobilité et d'urbanisme adaptée à nos objectifs de développement durable», a annoncé Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Pour la professeure Paula Negron-Poblete à l'école d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal, cela permet à la population d'avoir une «option de plus» en hiver. «S'il y a des gens qui veulent le faire, ils auront la possibilité. Ça nous prend des options, des alternatives pour que les gens fassent les bons choix en matière de mobilité.»

Plus de vélos

De plus, 414 nouveaux vélos, 36 nouvelles stations et 1 468 points d'ancrage ont été ajoutés dans la métropole. Le réseau BIXI comprendra un total de 865 stations et 10 000 vélos, dont 2 600 électriques.

«Selon de récentes études dévoilées par Vélo-Québec, entre 20 et 86% des déplacements en automobile peuvent désormais être réalisés à vélo électrique, ce qui démontre l'énorme potentiel pour la croissance future de l'utilisation du BIXI électrique. Il se développe un peu partout un mouvement de mobilité verte et active inspirant, dont BIXI est l'un des pionniers et l'un des plus fiers représentants», se réjouit le président de BIXI Montréal, Alexandre Taillefer.

«Plus il y a de vélos qui se promènent, plus tous les usagers — que ce soit des piétons, automobilistes et d'autres cyclistes — sont habitués à voir des vélos. Plus il y a de vélos, plus c'est sécuritaire pour les vélos parce qu'on s'y attend», s'est réjouie Séverine Lepage, porte-parole de Vélo fantôme.

👉 36 nouvelles stations

👉 414 nouveaux vélos

👉 1 468 nouveaux points d’ancrage



Les Montréalais peuvent toujours profiter du tarif d'abonnement présaisonnier jusqu'au 15 avril 2023. Actuellement, il s'élève à 89$ + taxes au lieu de 99$ + taxes. Ils peuvent se le procurer en ligne ou en téléchargeant l'application mobile de BIXI.

De plus, Loto-Québec devient également le nouveau partenaire-présentateur de BIXI Montréal pour les trois prochaines années. Beneva et Fizz font également partie de la liste des partenaires du service.

«Ce partenariat nous permet d'appuyer une organisation qui change concrètement les habitudes des Québécois en matière de mobilité, contribuant ainsi à la réduction de notre empreinte environnementale», a affirmé Benoit Lefrançois, vice-président corporatif au jeu responsable, aux communications et à la responsabilité sociétale à Loto-Québec.

À VOIR | Grosse année 2022, mais aussi quelques enjeux pour BIXI