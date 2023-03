Après son usine de Saint-Jean-sur-Richelieu, voilà qu'Olymel revoit la rémunération et les conditions de travail des employés d'une deuxième unité d'affaires.

Cette fois-ci, c’est au tour des salariés de Transport Transbo de Saint-Simon de bénéficier de salaire et d'avantage bonifiés.

L'entente, conclue entre le syndicat des Travailleurs et Travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 1991-P (TUAC 1991-P) et l'employeur, a été adoptée à l'unanimité par les 130 travailleurs.

L'accord prévoit plusieurs gains :

- 13,3% d’augmentation salariale à la signature portant le salaire d’un chauffeur intraprovincial à 25$ l’heure travaillée;

- 12,8% d’augmentation salariale répartie sur 5 ans jusqu’en 2028;

- La participation de l’employeur pour la prime d’assurance collective est majorée de 4% par an;

- La prime de soir passe 0,50$ à 2,50$ l’heure travaillée;

- La prime de formateur passe de 1$ à 1,75$ l’heure travaillée.