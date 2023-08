Dame Nature a continué de jouer les trouble-fêtes à l'Omnium Banque Nationale, samedi, forçant le report des deuxièmes demi-finales de simple et de double au programme de la soirée au stade IGA.

La décision a été annoncée peu après 20h30, alors que la pluie, qui avait commencé à tomber vers 18h, continuait de s'abattre.

La séance de soir de samedi sera transférée à dimanche. L'horaire révisé prévoit maintenant la tenue des deux matchs au même moment, à 13h30.

Celle du simple entre Elena Rybakina et Liudmila Samsonova se tiendra sur le court central.

Celle du double entre le tandem japonais formé de Shuko Aoyama et Ena Shibahara, et celui composé de la Taïwanaise Latisha Chan et de la Chinoise Zhaoxuan Yang sera jouée sur le court Rogers.

La finale du simple s'amorcera à 17h30 au plus tôt, après un repos raisonnable, sur le court central.

Celle du double commencera au plus tôt à 16h, là aussi après un repos raisonnable, sur le court Rogers.