La Ville de Montréal met en place une série de mesures à l'approche de la période des déménagements, afin d'accompagner les ménages vulnérables ayant perdu leur logement et qui ne pourront pas se reloger.

Comme l'an dernier, la Ville collaborera avec plusieurs partenaires, dont l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), pour aider les ménages à se reloger, trouver un hébergement et pour entreposer temporairement leurs affaires.

Tous les ménages seront accompagnés dans la recherche d’un nouveau toit, a assuré l'administration.

Les personnes avec des besoins plus spécifiques ou celles qui ne sont pas admissibles aux services de l’OMHM seront dirigées vers d’autres ressources, dont des organismes sociaux et communautaires dans plus de 200 langues.

Aussi, les personnes à la recherche d'un logement peuvent utiliser un outil en ligne de l'OMHM pour faire des recherches par nombre de pièces et selon son budget.

Une ligne téléphonique pour les plus vulnérables

Les citoyens pourront poser leurs questions et être renvoyés aux ressources nécessaires à partir de la ligne téléphonique 311.

«Personne ne sera laissé pour compte. Pour celles et ceux qui n’ont toujours pas trouvé de logement, n’attendez pas le 1er juillet pour composer le 311. Nous allons vous diriger vers les bonnes ressources et vous accompagner dans cette période difficile», a souligné Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l’habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

À l’approche du 1er juillet, la Ville de Montréal est là pour celles et ceux qui ont besoin d’un coup de main. Si vous avez besoin de ressources, d’aide pour vous relocaliser ou si vous n’avez pas trouvé de logement :



📞 Contactez le 311, la porte d'entrée vers les services de… — Valérie Plante (@Val_Plante) June 15, 2023

«Chaque situation est différente, mais toutes ces personnes ont un point commun: elles traversent une période difficile et stressante. [...] Les gens dans le besoin doivent, sans tarder, communiquer avec le 311», a ajouté Vincent Brossard, directeur de la gestion des demandes, des logements abordables et des suppléments au loyer à l’OMHM.

Avec une enveloppe de 3,5 millions de dollars jusqu'en 2025, l'OMHM continuera d'offrir un soutien téléphonique à l'année pour ceux à la recherche d'un logement, pour héberger temporairement les sinistrés et pour les ménages à faibles revenus sans logement et qui ont de la difficulté à en trouver un.

De plus, le projet de prévention de l’itinérance Passerelle de l’OMHM, en collaboration avec Old Brewery Mission, est renouvelé pour une deuxième année afin d'accompagner les ménages ayant d'importants besoins de soutien psychosocial. En 2022, le projet a aidé 20 ménages dans leur cheminement vers un logement permanent, dit-on.

«C'est une crise»

D'ailleurs, plusieurs partenaires de l'habitation et du milieu municipal et social se sont mobilisés mercredi pour réclamer l'intervention du gouvernement du Québec afin de mettre en place des mesures pour contrer la pénurie d'habitation, et du coup, la surchauffe immobilière qui perdure en province.

En même temps, la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, s’est défendue d’être insensible aux difficultés vécues par les locataires québécois lors d’une mêlée de presse, mercredi. En effet, elle a récemment déposé le projet de loi 31 - projet de Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation.

Les réactions face au projet de loi ont divisé les oppositions. Et, plusieurs citoyens ont également réagi aux propos tenus par la ministre sur les ondes de Noovo Info.



«Comment peut-on acheter un logement quand on fait le salaire minimum? Elle ne comprend pas la réalité», a lancé une citoyenne en entrevue.

«Ils ne vivent pas dans le même monde. Les logements valent tellement cher maintenant. Ça n'a pas de bon sens», a ajouté un autre.

«Le monde n'a pas d'argent pour payer le loyer.[...] [Le gouvernement] n'en fait pas assez. [...] C'est une crise», a déploré un citoyen en entrevue.

Avec des informations de Guillaume Théroux, d'Émile Bérubé-Lupien et d'Étienne Fortin-Gauthier pour Noovo Info