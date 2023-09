Plus de 170 policiers participaient jeudi à une vaste opération visant la production, la distribution et la vente de cannabis illicite sur la Rive-Sud de Montréal. L'opération a permis aux policiers de réaliser 20 perquisitions de lieux et 10 perquisitions de véhicules.



Des perquisitions ont ainsi été menées à Saint-Hyacinthe, Saint-Pie, Carignan, Chambly, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Alexandre, Châteauguay, Saint-Mathias-sur-Richelieu et Brossard.

L'enquête dans cette affaire a débuté en mars dernier. Le but était d'amasser de la preuve qui pourrait éventuellement mener à des arrestations.

L'opération était menée par la Sûreté du Québec en collaboration avec le Service de police de l'agglomération de Longueuil, du Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu et du Service de police de Châteauguay.

En matière de stupéfiants, les perquisitions ont permis la saisie de près de 1700 plants et bouture de cannabis, de plus de 360 kilogrammes de cannabis séché, de près de 20 kilogrammes de haschich et de plus de 25 grammes «de ce qui s’apparente à de la cocaïne», a indiqué la SQ dans son bilan de l'opération.

Les policiers ont également mis la main sur six armes à feu, dont deux armes de poing et sur une arme à impulsion et un bâton télescopique électriques.

Dans le lot des objets saisi, on retrouve aussi environ 65 000 dollars canadiens, un item à l’effigie d’un groupe criminalisé, divers équipements servant à la production et au trafic de cannabis et sept véhicules en biens infractionnels pour une valeur de 170 000 $.

La Sûreté du Québec précise que l’enquête se poursuit et que d’autres perquisitions et des arrestations pourraient avoir lieu ultérieurement.