Le festival Osheaga a dévoilé sa programmation 2023 en entier, vendredi.

Osheaga avait déjà annoncé ses trois têtes d'affiche pour sa 16 édition, soit RÜFÜS DU SOL, Billie Eilish et Kendrick Lamar.

L'évènement qui réunit les foules chaque année aura lieu du 4 au 6 août 2023 au parc Jean-Drapeau à Montréal.

Le prix d'un billet d'admission générale pour le week-end: 385$. Certains autres billets excèdent les 1500$.

