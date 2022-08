Les organisateurs du festival Osheaga ont présenté leurs excuses après qu'un artiste ait performé sur scène avec une croix gammée.

L'artiste en question serait Slowthai, qui aurait donné un spectacle sur la scène de la Vallée Chevrolet, samedi, au Parc Jean-Drapeau.

«Un artiste s'est présenté sur scène samedi avec un T-shirt affichant une croix gammée qui a créé de la confusion. Il dénonçait ce régime», ont écrit les organisateurs du festival sur Twitter.

«Nous présentons nos plus sincères excuses à tous ceux qui ont pu mal interpréter ce message et qui s'en sont senti blessés», ont-ils ajouté.

D'ailleurs, l'artiste a publié ses excuses sur Twitter.

Ceci survient après que le Centre consultatif des relations juives et israéliennes a envoyé des lettres à Slowthai et à Evenko, lundi matin, pour demander des excuses et les actions prises en conséquence pour que cela ne se reproduise pas.

Nous avons écrit à @slowthai et @NFarkas d’@Evenko afin d’exprimer notre inquiétude quant au fait que Slowthai ait pu monter sur scène à #Osheaga2022 avec un t-shirt arborant un grand swastika. La haine n'a pas sa place ici.



Vous pouvez lire nos lettres ci-dessous. pic.twitter.com/eFrMPOjqGK — Le CIJA (@CIJAQC) August 1, 2022

En dehors des tweets publiés, l'organisme n'a pas reçu de réponses officielles par Evenko ou par l'artiste.