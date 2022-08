Le gouvernement du Canada annonce une somme de 150 000$ pour le centre de détresse Tel-Aide Montréal afin de soutenir sa mission en santé mentale auprès des gens du Grand Montréal.

L’argent versé servira à soutenir la ligne d’écoute téléphonique de l’organisme avec notamment l’embauche de nouveaux intervenants, afin de répondre aux demandes d’aide à la hausse depuis le début de la crise de la COVID-19.



L’annonce a été faite jeudi par Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, Carolyn Bennett.

«La pandémie de COVID-19 a eu d’importantes répercussions sur de nombreuses personnes : elle a touché leur santé physique et mentale, leur emploi, leurs relations et d’autres aspects de la vie. Les centres de détresse comme Tel-Aide Montréal offrent une aide très importante aux personnes, en les dirigeant vers des ressources et des services de soutien qui seront bénéfiques et qui aideront les personnes en situation de crise. Nous voulons que les gens sachent que s’ils ont besoin d’aide, ils ne sont pas seuls et un soutien leur est offert», affirme Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé.

Ce financement fait partie d’un investissement de 50 millions de dollars annoncé initialement dans l’énoncé économique de l’automne de 2020 pour soutenir les centres de détresse partout au Canada pendant la pandémie de COVID-19.

Tel-Aide Montréal existe depuis 50 ans et est la première ligne d’écoute de l’histoire du Québec. L’organisme offre notamment de l’écoute active pour les gens souffrant de détresse psychologique.

Il peut s’agir de personnes vivant notamment de l’isolement, une crise familiale, une perte d’emploi ou encore des problèmes de couple.

«Comme pour de nombreux organismes œuvrant dans le domaine du soutien mental, les dernières années de pandémie ont été éprouvantes pour le personnel en raison d’un besoin d’écoute plus important des personnes en situation de crise, de la gestion de cas plus complexes et de la difficulté à recruter des bénévoles. Dans un contexte où le besoin de la population à risque est grandissant, cet investissement nous permettra de débuter la pérennisation de Tel-Aide Montréal à travers des actions concrètes pour rechercher de nouveaux bénévoles, les former et augmenter notre taux de rétention», précise Francine Courtois, directrice générale par intérim de Tel-Aide Montréal.

Tel-Aide Montréal souhaite doubler son nombre de bénévoles dans les 24 prochains mois.

Si vous ou l’un de vos proches éprouvez des difficultés, vous pouvez accéder au portail Espace mieux-être Canada, composer le 1‑866‑585‑0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). L'.équipe de Tel-Aide Montréal est disponible pour de l'écoute au (514) 935-1101.